Albert Llovera i FESH-FESH, de test al desert del Sàhara

El camió de competició comandat per Albert Llovera, Margot Llobera i Marc Torres (FotoEsport)

Albert Llovera i l’equip txec FESH-FESH van completar una setmana intensa de tests en diferents escenaris. La primera posada a punt del vehicle es va fer als locals de PCR Sport. A continuació, l’ambaixador de marca de Ford Trucks España i el seu equip van provar el camió a Les Comes (Súria) per a després posar rumb al Marroc, en concret a Merzouga (desert del Sàhara), on van treballar per a millorar les prestacions sobre sorra.

Als escenaris de les jornades de test, Albert Llovera va estar acompanyat per la seva neboda Margot Llobera, com a navegant, Marc Torres, el mecànic que ocuparà el tercer baquet -seient especial per a vehicles de competició- i altres membres de l’equip FESH-FESH, els tècnics del qual tindran la responsabilitat de mantenir la “salut” de la mecànica a la conclusió de cadascuna de les etapes del Dakar.





A PCR Sport, preparació inicial del vehicle que competirà al Marroc

Fins a les instal·lacions de PCR Sport (Torre d’Oristà) es va desplaçar Tonino, tècnic de Guidosimplex i persona que habitualment treballa de manera molt propera amb Albert Llovera, per a continuar millorant els comandaments que permeten al pilot d’Andorra la Vella pilotar només amb les mans, una nova versió del sistema d’acceleració, en aquest cas, el potenciòmetre elèctric.

“La gran diferència d’aquest sistema d’acceleració és que utilitza un sol potenciòmetre, és a dir, el que ve de sèrie del camió i que normalment s’activa amb el pedal. Ara podrem activar el seu funcionament de manera indistinta. Serà tan fàcil com desconnectar la connexió del pedal del peu i activar la dels comandaments. Una vegada més Tonino i l’equip de Guidosimplex han fet un treball espectacular”. Era l’opinió d’un Llovera molt satisfet després de provar la modificació realitzada en els seus comandaments.

El pilot de Ford Trucks España, al costat del seu equip, també van aprofitar les hores de treball en PCR Sport per a posar ordre a la logística que utilitzaran en el test del Marroc, a més de deixar instal·lats els baquets de la cabina i els cinturons de seguretat, entre altres detalls de vital importància.





Desde PCR Sport es va desplaçar tot l’equip a Les Comes (Súria)

A les instal·lacions de Les Comes, Albert Llovera i el seu equip van poder provar per primera vegada el camió amb totes les millores implementades per a aquesta nova edició del Dakar, quedant molt satisfets amb les primeres sensacions.





De Les Comes al desert del Sàhara (el Marroc)

Després de la breu estada a PCR Sport, els tècnics de l’equip FESH-FESH van iniciar el desplaçament al port d’Almeria on van embarcar amb destinació Nador, per a posteriorment desplaçar-se per carretera fins a Errachidia i Merzouga, localitat en la qual es va centralitzar el test.

Segons Albert Llovera: “Han estat tres dies de test molt intensos en territori africà. Hem treballat sobre diferents aspectes de la mecànica, posant l’accent en les suspensions, tant posteriors com les de la cabina. Passar hores competint amb un camió és molt dur i una suspensió adequada ho fa més confortable. També hem treballat en la potència del motor, modificacions que tenen repercussió directa en el canvi de velocitats. I sobretot hem treballat en les rutines que desenvolupem com a equip en competició. Es tractava d’avançar treball i ho hem aconseguit”.

Les últimes novetats dels productes de mobilitat desenvolupats per Sunrise Medical, també van tenir el seu test particular. Els comentaris del pilot andorrà es tindran en compte per a adaptar els productes de mobilitat d’aquesta marca de cara a les llargues jornades que hauran de superar sobre les pistes i en les assistències en terrenys inestables.

Una vegada finalitzats els tests, el vehicle tornarà a les instal·lacions de l’equip FESH-FESH, on se li farà una revisió a fons per a així deixar-lo llest per a anar al Dakar.