Escaldes-Engordany col·labora en el projecte Aptitude, per millorar el benestar de la gent gran

El Comú d’Escaldes-Engordany col·labora en un projecte que té per objectiu final la millora del benestar de la gent gran. Això s’ha plasmat en la signatura, aquest dimarts, d’un conveni amb el SAAS per a la realització d’una prova pilot en el marc de programa Aptitude, un programa europeu de cooperació transfronterera (a més d’Andorra hi participa Occitània, Catalunya i Navarra) que s’impulsa fa tres anys i que té per finalitat millorar la qualitat de vida de les persones grans per tal de retardar la seva dependència i institucionalització. El programa, liderat a Andorra pel SAAS, ha de permetre desenvolupar una estratègia poblacional de prevenció per anticipar el deteriorament funcional, cognitiu o d’una altra mena, d’aquestes persones. Amb tot això es vol diferir al màxim possible els elements de fragilitat que porten a la dependència.

L’estudi que es realitzarà a Escaldes-Engordany aportarà informació real de les capacitats físiques, cognitives i emocionals de les persones majors de 60 anys de la parròquia, fent èmfasis en l’aspecte relacionat amb la mobilitat. Ha de permetre, doncs, detectar les persones fràgils en algun dels dominis de la capacitat intrínseca (cognició, emoció, funcional, social, sensorial) per tal de proposar intervencions que reverteixen aquesta situació.

Les dades obtingudes d’aquesta avaluació seran anonimitzades i podran ser compartides amb l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i institucions científiques per poder beneficiar l’atenció de les persones grans d’altres països.

L’estudi es desenvoluparà a partir del 21 de febrer i tindrà una durada de 12 mesos. La primera fase serà d’avaluació i s’allargarà fins al 22 d’abril. En la segona fase es proposaran programes multicomponents per a persones fràgils i tindrà lloc del 25 d’abril al 21 de febrer del 2023. Durant aquesta segona fase es repetiran avaluacions als tres, sis i nou mesos des de l’inici de la intervenció dels programes multicomponents.

L’estudi anirà adreçat a les persones majors de 60 anys de la parròquia d’Escaldes-Engordany i s’han previst 300 avaluacions que aniran a càrrec de l’equip del servei Envelliment i Salut del SAAS i infermeria de primària. Aquestes serviran per avaluar la capacitat intrínseca (conjunt de capacitats físiques, cognitives i psicològiques) d’aquest grup poblacional.

La prova pilot que es farà a Escaldes-Engordany suposa un salt qualitatiu en l’avaluació, ja que s’integraran noves eines i propostes d’intervenció.

Perquè aquest estudi executat pel SAAS es pugui realitzar amb èxit, el Comú d’Escaldes-Engordany ha ofert la seva col·laboració en el desenvolupament de la prova pilot. Això s’ha recollit en el conveni signat aquest dimarts per la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué.

Rosa Gili s’ha mostrat satisfeta de l’oportunitat de compartir sinèrgies en una matèria tan important com aquesta i ha expressat que el Comú està “molt motivat per col·laborar” amb el SAAS. Al mateix temps, la cònsol major d’Escaldes-Engordany ha recordat que el Comú disposa d’un gran ventall d’activitats encaminades a afavorir la socialització de les persones grans i fer que es mantinguin actives.

La doctora Eva Heras, cap del Servei d’Envelliment i Salut, de la seva banda, ha destacat la importància de l’estudi en aquest moment ja que el confinament per la Covid-19 ha comportat una pèrdua de les capacitats funcionals, cognitives i emocionals de les persones grans. Detectant aquestes situacions es poden proposar mesures per ajudar-les a revertir aquesta situació.