Nova campanya per conscienciar i promocionar la tinença responsable dels animals de companyia

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, han presentat la nova campanya de comunicació per conscienciar i promocionar la tinença responsable dels animals de companyia. L’acció es desenvoluparà al llarg del 2022 i té la vocació d’abordar i tractar tots els aspectes vinculats amb la tinença responsable. “Abordem una campanya global per donar a conèixer a tota la ciutadania els drets i obligacions de la tinença amb la voluntat d’impulsar una millor convivència entre la ciutadania i els animals de companyia”, ha explicat Calvó.

D’aquesta manera, l’acció busca, per una banda, sensibilitzar, conscienciar i informar a les persones que tenen un (o més d’un) animal domèstic de companyia del que comporta la seva tinença de forma responsable. Per l’altre, s’informarà també a les persones que s’estan plantejant la possibilitat d’adquirir un animal domèstic de companyia per induir a la reflexió abans de fer-ho. “Cal que tota la ciutadania sigui conscient del que comporta tenir un animal de companyia, per assolir el nivell màxim de felicitat i benestar animal”, ha dit la ministra.

Així, i sota el tema ‘La teva mascota, la teva responsabilitat’, es declinen un conjunt de missatges per acostar a la ciutadania al llarg de tot l’any 2022 els diferents aspectes claus vinculats a la tinença responsable. La campanya, com ha explicat Silvia Calvó, ha estat desenvolupada de manera coordinada i de forma transversal amb les associacions animalistes i preveu també la implicació dels centres d’ensinistrament, veterinaris així com dels comerços de venda de productes per animals de companyia, entre altres entitats.

En relació als formats, la ministra ha detallat que es desenvoluparà i es difondrà amb diferents formats, segons cada temàtica. Tot i això es preveuen fer cartells, pòsters, tríptics, promoció als mitjans de comunicació, promoció a les sales de cinema, explicació prop de les escoles i promoció a través de xarxes socials. Cada acció de la campanya compta amb la col·laboració d’actors diversos en funció de les temàtiques amb la voluntat d’ampliar sinergies i arribar a més segments de la població.

5 grans categories i una pàgina web pròpia

Tal com ha explicat el director del departament d’Agricultura, la campanya abordarà cinc grans temàtiques (adopció, salut animal, seguretat i confort, civisme i gossos perillosos i potencialment perillosos) que es desgranaran en aspectes concrets. “Acostarem a la població què cal tenir en compte abans de tenir un animal de companyia, quins requisits cal complir, on es pot accedir per adoptar o adquirir un animal de companyia així com també motivar els comportaments cívics a fi d’afavorir la convivència entre les persones i els animals de companyia vetllant perquè es pugui assegurar el seu benestar”, ha explicat Casals.

A més, s’ha creat una pàgina web específica, amb la voluntat d’englobar tota la informació sota una mateixa plataforma i facilitar la seva transmissió a tota la ciutadania. El nou portal, www.agricultura.ad/animalscompanyia, ja es pot consultar i s’anirà nodrint de tota la informació que es desenvolupi durant la campanya.