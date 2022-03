Escaldes adjudica els horts d’en Sucarana als padrins de la parròquia

La Llar de jubilats d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest dimarts el sorteig dels horts d’en Sucarana. En aquesta vintena edició hi havia 18 parcel·les disponibles però finalment se n’han adjudicat 16, responent així a totes les sol·licituds presentades. Les dues parcel·les restants s’oferiran a persones grans que no han entrat al sorteig.

Els hortolans s’han mostrat satisfets per poder conrear un any més aquestes parcel·les. Afirmen que aquesta activitat els permet passar una bona estona amb els companys al mateix temps que fan exercici. Josep Fernández, Miguel Castro, Maria Amparo Somoza i Josefina Rodríguez expliquen que els horts d’en Sucarana els brinda l’oportunitat de fer comunitat. “Hi ha harmonia”, resumeixen i afegeixen que fins hi tot hi han organitzat algun esmorzar. Tots ells destaquen la satisfacció i il·lusió que els genera poder collir allò que han sembrat. També Francesc Serrano remarca que es va criar al camp i que els horts li ofereixen ara distracció. “Ja no és pel que pugui recollir”, exposa i conclou que les temporades anteriors li han portat moments “molt macos”. El 2021 va ser un bon any i tots els hortolans esperen que aquest també ho sigui. Com també confien que la iniciativa es mantingui viva.

Després del sorteig, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha desitjat una bona collita als hortolans i ha agraït a Xavier Espot Miró, de casa Sucarana, la participació en aquest projecte. El lliurament de les claus tindrà lloc el proper 1 d’abril al matí.

Coincidint amb aquesta temporada, la Llar de jubilats, conjuntament amb el Departament de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, organitzarà una xerrada sobre compostatge, el bon ús de l’aigua i una aproximació als planters. També s’incidirà en la reducció de residus i el manteniment i la neteja dels horts.