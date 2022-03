Catalunya comença a tractar la COVID com a malaltia respiratòria

Des d’aquesta setmana, el Departament de Salut de la Generalitat comença a gestionar la COVID-19 com una malaltia respiratòria més, i no com una pandèmia com fins ara. Un canvi important que arriba pocs dies després que s’han complert dos anys de la irrupció del coronavirus a Catalunya. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que a partir d’ara la prioritat és protegir les persones vulnerables. Segons Cabezas, “amb la situació actual, amb molta població immunitzada -per infecció o vacunació- i amb menys severitat d’òmicron, toca adaptar els sistemes de vigilància i detecció de casos per preservar el sistema sanitari”.

En la mateixa línia, el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, afirma que “amb la situació epidemiològica actual, el control de la transmissió dels virus respiratoris passa ara per limitar l’exposició de les persones vulnerables”. Per això, s’ha acordat limitar l’aïllament i les quarantenes a aquests àmbits.

Així, des d’aquest dilluns, les recomanacions generals per a un positiu de COVID-19 són: quedar-se a casa fins que marxin els símptomes; extremar les mesures de protecció individual; reduir al màxim la interacció social i utilitzar constantment la mascareta. També cal evitar el contacte amb persones vulnerables i participar en esdeveniments multitudinaris. La secretària de Salut Pública de la Generalitat ha explicat que aquestes recomanacions són les que és ja es feien abans de la pandèmia per a qualsevol infecció respiratòria: “Si et trobes malament, amb símptomes d’infecció respiratòria per qualsevol virus, el millor és quedar-se a casa”.

Pel que fa a “espais vulnerables”, com són centres sanitaris, assistencials o sociosanitaris, sí que s’hi podran mantenir mesures específiques d’aïllament i control. Una altra novetat és que la realització de proves diagnòstiques només s’indicarà en persones amb factors de vulnerabilitat, és a dir, a persones de 60 o més anys, amb immunosupressió i embarassades; i al personal i pacients de centres sanitaris i sociosanitaris. També s’indicarà proves pels casos greus de la malaltia i per a aquelles persones que en els últims 14 dies hagin estat en una regió on circuli una variant que no hagi mostrat circulació comunitària al nostre territori.