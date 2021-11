Es presenten els resultats del darrer informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Clima

El Consell General i el Govern han organitzat aquest dimarts a la tarda un acte que ha permès conèixer i explicar les principals conclusions de l’informe del grup de treball I del 6è informe d’avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Clima (GIEC/IPCC). El grup de treball I s’ocupa d’estudiar el canvi climàtic des de la base de la ciència física. La presentació l’ha dut a terme la doctora Sophie Szopa, que treballa com a enginyera-investigadora en química de l’atmosfera al Laboratori francès de les Ciències del Clima i del Medi Ambient i alhora és redactora de l’informe.

L’informe identifica i posa sobre la taula que des de l’era pre-industrial i fins ara, les temperatures ja han augmentat 1,1 °C. Aquest increment és especialment preocupant quan es compara amb els objectius fixats per l’Acord de París que estableix que les temperatures mundials s’haurien de limitar a 2ºC, tendint cap als 1,5ºC. L’informe presenta igualment les conseqüències sobre la variació del règim de precipitacions, l’augment del nivell del mar, el decreixement de l’àrtic, o la reducció de les glaceres arreu del món.

En aquesta línia, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha destacat durant l’acte que aquestes bases científiques són essencials per poder prendre les millors decisions polítiques per frenar els avenços adversos del canvi climàtic. Així, tal com va exposar durant la Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP26), Calvó ha destacat que Andorra està compromesa en mitigar les emissions de CO₂ i per això el país ja ha entregat el compromís nacional d’acció climàtica prop del Conveni marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic (2020) amb la inclusió de l’objectiu de neutralitat carboni l’any 2050.

Per la seva banda, la síndica general, Roser Suñé, ha expressat també el compromís del parlament en la lluita global del canvi climàtic i ha ressaltat que és essencial apropar tot aquest coneixement a la ciutadania perquè pugui saber quins són els efectes i previsions adverses del canvi climàtic. En aquesta línia, Suñé ha recordat que el Consell General va aprovar per unanimitat l’acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica l’any passat.

A més de la conferència, Szopa completarà la seva estada al país amb una trobada amb els estudiants de batxillerat de l’Escola Andorrana i del Lycée Comte de Foix, i també amb un intercanvi amb els consellers i conselleres generals del país.

El Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va ser creat el 1988 per facilitar avaluacions integrals de l’estat dels coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les causes, les possibles repercussions i les estratègies de resposta.