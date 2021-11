Som conductes, no paraules!

Som el reflex del que fem, no del que diem. Les paraules si no van seguides de la conducta corresponent perden la seva credibilitat i l’emissor és vist per la part receptora com a mentider. Diguem que la teva parella sentimental et repeteix constantment que t’estima però simultàniament, et maltracta, aleshores, la seva conducta no està reflectint amor cap a tu, sinó, d’odi o qualsevol altre sentiment negatiu. El seu comportament ens està dient que és una persona maltractadora i això és així per a qualsevol conducta.

Per exemple, un viatger és algú que viatja, no algú que l’afirma, un esportista és algú que practica esport, no algú que diu que ho fa, un ric és algú que té molts diners, no algú que diu tenir-los, etc. Les paraules sedueixen però ja és cosa de cadascú acceptar-les sense més o per contra, ser objectius i fixar-nos en els fets. Si no vols decebre’t amb la societat o algú en particular, fixa’t més en la seva conducta que en les seves paraules. És a dir, veure la coherència entre el que es diu i el que es fa, és l’única manera de demostrar-ho. És curiós com hi ha gent que predica una religió o es manifesta a favor de la pau i després, fa just el contrari, roba i/o mata.

Igualment, aquesta incoherència és típica de les xarxes socials, lloc on es promet i es diuen moltes coses i després no es compleixen cap ni una o es fa exactament el contrari. Ara, aquest tipus de comportament és habitual en les persones sense compromís amb si mateixes. Són incapaces de complir amb els seus objectius personals i de la mateixa manera fan amb la resta de la societat. Són incapaços de viure el present sense estar angoixades i la seva manera de suportar-ho és inventant-se un futur fals, està basat en la fantasia i sobretot ho adapten a les nostres expectatives, al que volem sentir. Són tan incrèdules que no són conscients que el seu present és el futur d’ahir, el que es van inventar i entren en un bucle sense sortida.

