Encamp adjudica els treballs de la separativa d’aigües al carrer de la Ventiga

El Comú d’Encamp ha adjudicat l’última fase que li quedava dels treballs per a la separativa d’aigües residuals i pluvials de la parròquia, d’acord amb el conveni de col·laboració signat amb el Govern d’Andorra en matèria d’aigua en matèria d’aigua i el pla de sanejament d’Andorra.

L’abast d’aquests treballs respon a la reposició les xarxes comunals del carrer de la Ventiga, a Encamp, per un import de 165.682,86 euros a l’empresa SIMCO SAU.

Laura Mas ha explicat que “amb aquesta actuació el Comú d’Encamp haurà complert amb l’objectiu marcat amb el conveni de col·laboració en matèria de l’aigua” i pràcticament “la totalitat de les actuacions previstes, exceptuant una actuació a Vila, que no és possible de realitzar fins que es desenvolupi el pla parcial d’aquell sector”.

Tot i això, la cònsol major ha afegit que els anys vinents caldrà anar revisant la xarxa i dur a terme les actuacions necessàries per continuar millorant la qualitat de les aigües superficials marcat pel pla de sanejament d’Andorra.

D’acord amb l’objectiu de minimitzar l’afectació en les intervencions en la via pública, aprofitant aquests treballs, FEDA i Andorra Telecom, en col·laboració amb el Comú d’Encamp, han planificat la reposició dels serveis distribució de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions, de manera que les dues parapúbliques assumiran el cost corresponent als seus treballs, però concentrant l’actuació en el mateix moment en el temps per reduir les afectacions als veïns i optimitzar els costos d’execució.

El Comú d’Encamp impulsarà un pla d’igualtat en perspectiva de gènere

El Comú d’Encamp impulsarà l’aprovació d’un pla d’igualtat en perspectiva de gènere, la cònsol major ha explicat que “l’administració pública no pot quedar només en el compliment de la normativa estricta, sinó que ha de ser exemplar i servir de referent en les mesures a aplicar per assolir la igualtat plena entre dones i homes”.

El Comú va realitzar fa uns mesos un treball conjunt amb tot l’equip directiu del comú per tal de definir els passos a seguir, i ara, s’ha adjudicat a una empresa externa, Talent Senior, els treballs per realitzar una diagnosi i definir els eixos estratègics i les mesures d’actuació en l’àmbit de la igualtat de gènere.

Consell de les Talles i la subhasta dels cortons

El consell de comú del mes de febrer, manté tradicionalment en el seu ordre del dia, l’aprovació dels arrestos de la Taba i la subhasta dels cortons. El consell de les Talles, com popularment es coneix, ha comptat aquest dilluns amb la presència del Cap de Govern, Xavier Espot, i del ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, així com els dos cònsols de Canillo, que complint amb l’antiga tradició han acudit al consell de Comú d’Encamp i acolliran la setmana vinent la visita dels cònsols d’Encamp a la seva subhasta dels cortons de la seva parròquia.

Els ramaders de la parròquia i els banders han estat presents a la subhasta, que s’ha fet amb públic després del relaxament de mesures per la millora de la situació sanitària. A campana tocada, com s’acostuma a dir i fer, la cònsol major ha començat la subhasta dels cortons, 13 en total, que se subhastaven, ja que 5, quedaven en reserva per a serveis comunals o per necessitats de les colles comunes de ramat.