Arriba Carnaval

Al febrer arriba el Carnaval. Diferents dates i celebracions segons la població. Aprofitant que arriba aquesta època potser val la pena fer un balanç personal i preguntar-nos si només ens disfressem durant el carnestoltes o si portem disfressa tot l’any.

També existeix la possibilitat contrària. Esperem tot l’any a què arribi Carnaval per a alliberar-nos i fer coses que normalment no faríem, aprofitant que estem ocults darrere d’una disfressa. Alguns simplement perden la vergonya darrere d’aquest escut que dona a l’ésser un aire desconegut.

També hem de tenir en compte que és una cosa terapèutica. Disfressar-se és una manera de desinhibir-se de la rutina i alliberar tensions. Per això, per a la majoria de les persones, resulta una experiència de plaer. També una oportunitat de sentir-te com si ja haguessis aconseguit el teu desig i convertir-te en astronauta, o realitzar un canvi de sexe, etc.

En definitiva, el que és i ha de ser, és simplement un moment de festa per a relaxar-se i gaudir. Les reflexions sobre aquest tema han de ser personals i abans de la festivitat o després. Un refrany de carnestoltes diu: “Diumenge de Carnaval, molt vi i poc pa”. Crec que no fan falta més explicacions. Xalar amb el cor i si aneu a fer cas del refrany, oblideu-vos de conduir.

