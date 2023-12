Els treballadors de la corporació emprendran accions contra el Comú de Sant Julià

El Comú de Sant Julià de Lòria (arxiu)

L’Associació de Treballadors del Comú de Sant Julià de Lòria (ATCOSA) vol fer pública, a través d’un comunicat, la seva voluntat de promoure aquelles accions legals que siguin escaients per tal de defensar els interessos de les treballadores i treballadors del Comú lauredià davant de diverses “actuacions dutes a terme per la corporació parroquial les quals s’entendria que no són ajustades a dret”.

Actuacions, totes elles que han estat objecte de diferents reclamacions extrajudicials plantejades per l’associació davant del Comú sense que la major part d’elles obtingués cap tipus de resposta.

Després de múltiples instàncies dirigides al Comú demanant la revocació i rectificació de reglaments i normatives impugnades pel col·lectiu abans de la seva aprovació, i en diverses ocasions posteriors, ATCOSA lamenta que les seves peticions no hagin estat ateses pel Comú de Sant Julià de Lòria.

La relació distant entre l’Associació i el Comú s’ha estès des dels inicis de l’any 2021, sense que, malauradament, s’hagi aconseguit arribar a un acord satisfactori per als interessos de les treballadores i treballadors.

Tot i que s’han produït rectificacions per part del Comú, com l’aplicació de càlculs erronis en pagues de prejubilació, “les quals celebrem, persisteixen problemes greus com els canvis de categoria de treballadores i treballadors”, assenyalen des de l’associació.

És destacable que l’Associació ha rebut mostres d’apropament en els darrers dies, les quals poden ser interpretades com a “moviments amb finalitats electoralistes”, generant inquietud i preocupació en el si del col·lectiu, indiquen fonts d’ATCOSA.

Entre les qüestions que motivarien “les properes accions legals que ens veiem en l’obligació d’entaular, es destaca la realització de canvis de categoria sense una presumpta raó justificada, deixant la porta oberta a un increment injustificat de la plantilla del Comú de Sant Julià de Lòria”.

A més, segons continua dient el comunicat, s’ha constatat que “s’han fet signar documents a treballadores i treballadors que més que probablement no complirien amb la normativa andorrana de protecció de dades, i també s’han aprovat reubicacions de treballadors sense el consentiment dels afectats”.

Davant d’aquests fets i el malestar generalitzat entre les treballadores i treballadors, ATCOSA, amb la impotència de no poder arribar a una entesa, ha pres la decisió de recórrer als tribunals per a defensar els drets dels treballadors afectats que així ho estimin oportú.

Aquesta posició, indica l’associació, “es fa pública amb l’objectiu de garantir el coneixement dels ciutadans i promoure la transparència en aquest assumpte de rellevància pública”.

“ATCOSA reafirma el seu compromís amb la defensa dels drets laborals i continuarà treballant pel benestar de les treballadores i treballadors del Comú de Sant Julià de Lòria”, acaba recollint la nota emesa.