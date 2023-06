Els que a causa de la revetlla han de passar per urgències

Una ambulància a la porta d’urgències de l’hospital. Foto: Arxiu

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha donat a conèixer l’activitat a la que ha hagut de fer front el servei d’Urgències pel que fa als efectes colaterals de la nit i matinada de la revetlla de Sant Joan. Això vol dir, les atencions que s’han hagut de fer de les 23 hores del dia 23 de juny, fins a les 9 hores d’avui dissabte, dia 24.

El SAAS indica que s’han hagut d’atendre tres menors amb ferides facials provocades per un petard. Els tres han estat donats d’alta. També s’han hagut de practicar cures a tres adults per barallar-se i, igualment, han rebut l’alta. Com és, malauradament, habitual en dates com aquestes, hi ha hagut tres intoxicacions per alcohol -dos menors i un adult-. També amb l’alta mèdica. Finalment, s’ha atès un adult per contusions a causa d’un accident de trànsit que no ha requerit hospitalització.