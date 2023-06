Si et va la vida “motard”, no et perdis la Matinal Motera de la Seu

Cartell de la Matinal Motera a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell tornarà a acollir aquest diumenge, dia 25 de juny, una nova edició de la Matinal Motera a l’aparcament del Dr. Peiró, organitzat pel club Ben Xops Alt Urgell i Support Crew 25, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament urgellenc i diversos establiments comercials del municipi.

El recinte obrirà portes a les vuit del matí amb entrada gratuïta per a tothom i estarà oberta a qualsevol tipus de moto com també al públic en general. Per 9 euros, els visitants podran esmorzar, amb beguda inclosa, i participar en un sorteig.

Durant la matinal hi haurà música en viu, servei de bar, parades de productes per a motoristes, més de cent sortejos i una exposició de motos custom.

Per a més informació es pot enviar un correu electrònic a benxops@hotmail.com