Els comuns proposen que els ciutadans facin un sol tràmit quan hi hagi un canvi de parròquia

Reunió de cònsols celebrada aquest dimarts a la Massana (Comú)

Els cònsols de les set parròquies han acordat entrar a tràmit parlamentari la llei del cens -un cop s’aprovi en les sessions de Consell de cada comú-, que reconeixerà la retroactivitat quan hi hagi un canvi de parròquia. La intenció és agilitzar el procediment, perquè el ciutadà només hagi de fer el tràmit a la parròquia en la qual es doni d’alta. El text s’ha elaborat gràcies a un treball conjunt amb els secretaris i tècnics dels diferents comuns.

D’altra banda, en breu sortirà un concurs públic per a unificar l’eina del cens, un instrument molt important i que ha de permetre una agilització en els processos de traspàs de dades.

Un altre tema destacat de la reunió de cònsols ha estat la intenció d’avaluar l’homogeneïtzació del pas de vehicles rodats als camins de muntanya. En aquests moments, cada parròquia té la seva ordinació, cosa que dificulta la tasca dels Banders. Per això es treballarà en la unificació dels criteris, amb una visió general, tenint en compte que tot el país es pot creuar per camins de muntanya i, per tant cal que la normativa sigui única.

La reunió de cònsols ha començat amb la compareixença del ministre de Finances, Ramon Lladós, i que ha exposat el projecte de creació de l’Agència Tributària. L’han acompanyat el director del departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreria, i Noëlia Souque, secretària d’estat d’Afers Financers Internacionals. S’ha acordat establir reunions tècniques i polítiques per a consensuar punts per la creació d’aquest organisme. El ministre ja va fer reunions prèvies als comuns i tots estan disposats a col·laborar perquè l’Agència Tributària única sigui una realitat. De fet, la taula de treball serà ja operativa a finals de juny.

Pel que fa a la persona que succeirà Marta Alberch com a representant dels comuns a l’Agencia de l’Habitatge en aquest moment s’està treballant en la seva selecció i s’espera tenir el nom de cara la setmana que ve.