83 inscrits provisionals a la Pujada Arinsal 2024

Cartell de la Pujada Arinsal 2024 (ACA CLUB)

La Secció Esportiva d’ACA CLUB ha publicat el llistat provisional de la Pujada Arinsal 2024, que enguany puntua per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. A més, inclou el Campionat Nacional VHC i també és prova puntuable per al Campionat de la Lliga de Motorsport d’Occitanie Méditerranée i el Trofeu Pirineus. Qui guanyi s’adjudicarà el Trofeu Joan Vinyes, en memòria del pilot andorrà.

La pujada, organitzada per ACA CLUB, compta amb un total de 40 pilots inscrits al campionat francès, 22 al campionat espanyol i 21 al campionat nacional VHC. A més dels cotxes pertanyents a les dues sèries franceses: A (cotxes Sport i monoplaces) i B (turismes i GT de producció), en la pujada també s’admet qualsevol altre tipus de cotxe, modern o clàssic, que s’hagi inscrit en la Sèrie Nacional, amb classificació i premis independents.

La prova tindrà com escenari la carretera CS-520 que porta a l’estació d’esquí d’Arinsal, entre les fites 0,240 i 4,340, amb un pendent mitjà del 8,6% i una longitud de 4,100 km, un itinerari altament selectiu per la seva sinuositat i dificultat tècnica. El dissabte dia 15 es disputaran els entrenaments i la primera pujada de cursa, mentre que el diumenge dia 16 se celebraran dues pujades més de cursa.

Pel que fa als pilots protagonistes destacats al Campionat d’Espanya, hi haurà una molt nodrida representació encapçalada per Gerard de la Casa (Ford Fiesta 017), Raül Ferré (Silver Car CS), guanyador absolut de la passada edició de la Pujada Arinsal – Andorra. També José Antonio Lopez-Fombona Alonso (Audi RS 5), Javier Villa (BRC 205T) i Joan Salvans (Porche 911 GT3 CUP), entre d’altres. https://cem.rfeda.es/clasificaciones-cem

El campionat francès és ple de grans noms, entre ells: Campi Pascal (Osella), Ronald Garces (KTM), Edgar Montellà (Speed Car), Ian Porté (Silver Car), Joan Gil (Speed Car), entre molts d’altres. https://www.ffsa.org/univers/montagne/coupeschampionnats/classements

Pel que fa al campionat Nacional VHC, hi figuren noms com ara Joan Vinyes Dabad (Osella), Jean Almeras Marie (Porsche), Carles Puig (Renault) i Frank Porté.





Horaris: Dissabte, 15 de juny

11 hores – Tancament de la carretera CS-520

12.30 hores – Pujada d’entrenaments lliures

14.30 i 16.30 hores – Dues pujades d’entrenaments oficials

18.30 hores – Primera pujada de cursa





Horaris: Diumenge, 16 de juny

8 hores – Tancament de la carretera CS-520

9 hores hores – Warm-up no cronometrat

11.00 hores – Segona pujada de cursa

13.00 hores – Tercera pujada de cursa

15 hores – Publicació dels resultats oficials (suma de les dues millors pujades)

16 hores – Repartiment de premis a l’Hotel Ushuaïa





La Pujada Arinsal – Andorra 2024 ofereix la màxima comoditat a pilots i equips, amb el parc de participants situat al costat de la línia de sortida, en l’ampli aparcament situat al peu del telecadira Josep Serra. La comoditat per a pilots i organització és màxima, sense desplaçaments de cap mena ni temps d’espera, amb una nova ubicació que es converteix en l’autèntic centre neuràlgic de la cursa.

El telecadira Josep Serra és una vegada més un dels elements més originals i útils per a pilots, equips i aficionats, perquè permet un ràpid i còmode desplaçament entre els punts de sortida i arribada, amb una freqüència de viatges d’anada i retorn constant i gratuïta.

Com a novetat, l’equip de realització del Campionat d’Espanya de Muntanya farà la retransmissió en directe de la Pujada Arinsal pel seu canal de YouTube.









Informació general a www.pujadaandorra.com