El Trio Claret actuarà aquest dissabte a Estamariu

Estamariu serà l’escenari aquest dissabte, 15 d’agost, d’un concert del Trio Claret, organitzat per la Fundació Privada Sant Vicenç d’Estamariu i la Fundació Fluidra. L’acte es durà a terme a la plaça del nucli, a les 7 del vespre.

Gerard Claret (violí), Sergi Claret (viola) i Jordi Claret (violoncel) oferiran un programa musical que inclou els temes Por una cabeza, (Carlos Gardel), Palladio (Karl Jenkins), Serenata Opus 8 (Ludwig van Beethoven), Oblivion (Astor Piazzola), Stand by me (Ben E. King), Every breath you take (The Police), Deandl is harb auf mi (Richard Strauss) i Sant Martí del Canigó (Pau Casals). També interpretaran els temes My way, New York New York i Fly me to the moon, de Frank Sinatra.

La durada aproximada del concert serà de 45 a 50 minuts. L’aforament estarà limitat a 75 persones. Per assistir a l’acte cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 617 966 760. En l’actuació es tindran en compte les mesures de seguretat necessàries per prevenir contagis de la COVID-19. Serà imprescindible portar mascareta.