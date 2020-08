El 2019 hi va haver una cinquantena d’atropellaments a vianants

L’any passat hi va haver prop de cinquanta atropellaments a les carreteres del país, amb 49 vianants implicats i sense cap mort. Andorra la Vella és, de llarg, la parròquia amb més accidents amb persones envestides per vehicles.

Els atropellaments cada vegada són més freqüents. Enguany, dos s’han saldat amb dues persones mortes, una dona a Escaldes-Engordany a l’abril i un padrí a Encamp, el mes passat.

L’any 2019 hi va haver 48 atropellaments a Andorra, en els quals es van veure implicats 49 vianants. Aquesta xifra és superior a la de fa dos anys, quan n’hi va haver 41, segons recull l’informe IMACA que cada any publica l’Automòbil Club. El pitjor any va ser el 2013, que es va tancar amb 56 accidents i 65 vianants envestits.

Per parròquies, Andorra la Vella és la que va comptabilitzar més xocs l’any passat, amb 26, multiplicant gairebé per quatre la segona, la Massana, amb 7. Sant Julià de Lòria i Encamp van sumar quatre atropellaments cadascuna, mentre que Canillo i Escaldes-Engordany, tres. A Ordino només una persona va ser atropellada.