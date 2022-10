El Museu Diocesà d’Urgell ofereix una activitat innovadora per a descobrir les seves col·leccions

La Catedral i el Museu Diocesà d’Urgell, a la Seu, organitza per al proper divendres, dia 28 d’octubre, una proposta lúdica, juntament amb l’empresa urgellenca l’Infús, que porta el títol “Infusions amb gust d’art”.

La proposta té com a objectiu presentar la creació d’infusions que han estat inspirades en obres del Museu, com el Beatus de la Seu d’Urgell, el campanar de la Catedral de Santa Maria, o el fragment de pintura mural romànica del Banquet del ric Epuló, procedent de l’església de Sant Pere de Sorpe, al Pallars Sobirà.

L’empresa Infús ha elaborat en total 7 infusions. Durant l’activitat s’aniran degustant mentre es vagin explicant explicant les obres i també la selecció de les herbes que han inspirat cadascuna de les propostes plàstiques seleccionades.

L’Infús, és una marca creada pel “Cafè dels Escoberts”, situat al carrer Major. Elabora combinacions d’herbes específiques i ha dissenyat infusions per a diferents museus d’art de Catalunya; com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Picasso de Barcelona, el Museu d’Art de Girona, el Museu Gala-Salvador Dalí i ara, des de fa uns mesos, per al Museu Diocesà d’Urgell.

L’activitat que es presenta tindrà lloc al Museu Diocesà d’Urgell, divendres, a les 17 h, i es preveu un aforament limitat. Caldrà fer reserva prèvia trucant al 973 353 242 o enviant un correu a museudiocesa@bisbaturgell.org