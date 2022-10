L’Alt Urgell participa en la promoció dels “banys de bosc’ amb sortides per Pallerols

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha identificat 13 espais, al Pirineu i a les Terres de Lleida, per a poder gaudir dels “banys de bosc”, un terme vinculat als “boscos terapèutics o guaridors” i al benestar de les persones. Aquesta acció consisteix simplement en “recórrer pausadament, en silenci, un bosc o zona arbrada no transitada” però “parant atenció als cinc sentits”.

La selecció i identificació d’aquestes rutes, una per comarca, s’ha fet en col·laboració amb els respectius consells comarcals, en la línia de seguir potenciant el turisme de qualitat i, de manera específica, l’ecoturisme. La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, destaca que “la pandèmia del coronavirus ha posat de manifest la necessitat de les persones de connectar amb la natura, tal com han fet durant aquests darrers dos anys molta gent que han necessitat venir a la muntanya i gaudir dels espais naturals de la demarcació per a sentir-se millor”.

Pujol recorda que “l’entorn natural del Pirineu i les Terres de Lleida constitueix indiscutiblement un escenari excepcional per a la pràctica de banys de bosc”, atès que a la demarcació hi ha 500.000 hectàrees censades de boscos (la majoria a l’Alt Pirineu i el Prepirineu) i és la zona de l’Estat amb més quantitat d’arbres de més de 3 metres d’altura.

Els beneficis de la pràctica del bany de bosc s’han relacionat, entre d’altres, amb efectes cardioprotectors, antidiabètics, de reducció de l’estrès i, per tant, amb el benestar fisiològic i psicològic de les persones. Es tracta d’un projecte basat en una tècnica recuperada d’èpoques mil·lenàries que va ser incorporada per primera vegada al Japó l’any 1982: el ”Shinrin-yoku”, com a part d’un programa nacional de salut dissenyat per a reduir els nivells d’estrès de la població. De fet, aquesta expressió japonesa vol dir, literalment, “absorbir l’atmosfera del bosc”.

Els millors boscos

A l’Alt Urgell, l’activitat proposada és una sortida per “l’atmosfera íntima” del bosc de Pallerols del Cantó, al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Pel que fa a d’altres comarques de muntanya, de la Cerdanya s’ha seleccionat l’avetosa de Riu, que qualifiquen com “el Shinyin-Roku més autèntic” de la comarca. Del Pallars Sobirà, es proposa “la immensitat del bosc del Gerdar i la mata de València“, del Pallars Jussà, una immersió a la roureda d’Aulàs a la Terreta; del Solsonès, un “bany de bosc feréstec”; de l’Alta Ribagorça, el “Camí de l’Aigua”; i de l’Aran, la “dolçor profunda de la fageda de Conangles”.