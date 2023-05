El juvenil masculí de l’Handbol Club Serradells, campió de segona catalana

El juvenil masculí de l’Handbol Club Serradells (FAH)

L’equip juvenil de l’Handbol Club Serradells s’ha proclamat campió de segona catalana juvenil masculina després de superar a l’Handbol SAFA Horta (32:25). Els andorrans sabien aquest dissabte que podien fer història i aconseguir el primer títol de l’entitat en la competició regular de la Federació Catalana d’Handbol. Ho han assolit després de superar l’equip barceloní i, això, els permet poder celebrar el títol tres jornades abans de finalitzar la competició. A la vegada, el Club Handbol Cerdanyola havia de perdre el seu compromís, i així ho ha fet, per 25:23 contra l’Handbol Gavà B.

L’equip juvenil ha hagut de superar certes dificultats durant la temporada, amb la pèrdua de jugadors en la plantilla i va haver de competir gran part de la temporada amb jugadors de categoria inferior per tal de seguir en el campionat.

El capità, Oriol Aparicio, felicitava els seus companys “per la temporada que hem fet, només s’ha perdut un partit i, això, és increïble. Gran feina per part de tots durant tota la temporada que no s’ha acabat i que encara lluitarem els partits que queden, però tenint ja la copa de campions amb nosaltres. Gràcies a tots per aquest regal de marxar de juvenil havent guanyat una lliga. Força Andorra!”.

Edgar Serra, entrenador de l’equip juvenil, està molt satisfet amb el grup i està molt content que jugadors de l’equip juvenil que finalitzen la seva etapa en el club tinguin aquest record i aquesta experiència. També agraeix l’esforç i el sacrifici de tots els jugadors de categoria inferior que cada setmana tenien doblet de partits. Assegura que això els afavorirà per a la temporada vinent en l’àmbit esportiu i reconeix que, sense ells, hagués estat molt difícil competir.

La presidenta de l’entitat, Raquel Bartumeu, declara que està molt contenta per aquesta fita, “hem de continuar treballant perquè totes les categories del club puguin celebrar temporades d’aquesta manera”, i agraeix a totes les persones que s’apropen a animar als equips.