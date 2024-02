El Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar incidirà en el “nou viatger”

Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç (SFG)

Organitzat pel Govern d’Andorra i el Comú d’Encamp, juntament amb UN Tourism, el Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar també compta amb el suport dels altres comuns i amb dos patrocinadors principals: Andorra Telecom com a patrocinador tecnològic i una entitat financera del país com a patrocinador de plata.

“Una edició més, ens complau que Andorra sigui la seu del Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar. El model de promoció turística d’Andorra sempre ha incidit en el pes del turisme de muntanya i de neu. Ara, en resposta a la demanda del nou viatger, comencem a destacar els atributs del benestar que sempre han acompanyat al país dels Pirineus”, afirma Jordi Torres, ministre de Turisme i Comerç.

“El Govern d’Andorra és conscient que és imprescindible treballar amb determinació per a aconseguir el difícil, i a la vegada indispensable, equilibri entre el creixement econòmic, el benestar de la ciutadania, i la protecció del medi ambient. En definitiva, el repte és treballar per un turisme més sostenible, que tingui en compte els aspectes socials, econòmics i mediambientals, per a assegurar la prosperitat dels ciutadans i dels professionals del sector, sense deixar de banda la satisfacció dels visitants”, afegeix Torres.

El secretari general d’UN Tourism, Zurab Pololikashvili, afirma: “És el nostre deure garantir que el turisme contribueixi al futur sostenible de les muntanyes i que treballem per a assegurar la competitivitat i la sostenibilitat del turisme de muntanya en benefici de la seva gent”.

“Aquesta edició del congrés pretén servir com a full de ruta perquè el sector concebi el futur de les destinacions de muntanya, mostrant exemples d’innovació, millors pràctiques i iniciatives creatives que poden servir d’inspiració per a créixer amb més força i millor en benefici de les comunitats locals a tot el planeta”, afegeix el secretari general.

En aquesta ocasió, UN Tourism presentarà el seu informe recentment elaborat juntament amb l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) i l’Aliança per a les Muntanyes: Comprendre i quantificar el turisme de muntanya.





Experiències reals de nous conceptes com el “turisme de benestar” o el “turisme termal”

En aquesta edició, professionals de primer nivell i múltiples representants institucionals debatran, durant les dues jornades de treball, sobre qüestions com la sostenibilitat com a eix del desenvolupament del sector turístic, la diversificació turística, en especial, els productes turístics emergents que responen a les noves demandes dels viatgers del futur, així com també la formació i capacitació necessàries per a fer front a aquesta transformació, entre d’altres.

Experiències reals de la posada en pràctica del concepte ‘turisme de benestar’ es posaran de manifest amb intervencions com la de Lászlo Puczko, CEO d’Health Tourism Worldwide, Joan Muro, president de l’Associació de Turisme de Salut Andorra Health Destination, o Emma Haefeli, directora de màrqueting de CHENOT GROUP (Suïssa), entre d’altres.

Un altre producte en focus serà el ‘turisme termal’. Per a aprofundir en aquesta nova tendència a zones de muntanyes, el congrés comptarà amb la presència de Csilla Mezősi, secretària general de l’European Spas Association, que explicarà l’experiència del turisme termal a tota Europa.

També es comptarà amb la representació de Best Tourism Villages by UN Tourism com Saas-Fee, a la regió suïssa de Valais (BTV el 2021), St. Anton am Arlberg a Àustria (BTV 2023) i Ordino a Andorra (BTV el 2023).

La sostenibilitat serà protagonista amb intervencions com la de Javier Corso, que presentarà el projecte que National Geographic ha dut a terme juntament amb Andorra Turisme per a millorar l’impacte turístic al medi ambient i en les persones i que porta per títol: “Andorra al natural, l’entorn on germinen les idees”. Corso és explorador de National Geographic, un càrrec distintiu que només s’atorga a algunes persones de tot el món que treballen per a protegir el planeta.

La formació i la capacitació també tindran un lloc destacat en aquesta edició del congrés, on Rui Zhou, president de l’institut d’educació superior Bella Vista de Suïssa, juntament amb Maria Abellanett, presidenta del CETT de Barcelona, ​​debatran els desafiaments i les necessitats dels recursos humans del turisme de muntanya del futur proper.

L’esport serà una altra temàtica present. Aquest cop de la mà de David Astrié, director d’Icònic Andorra, que presentarà el centre residencial en altura mèdico-esportiu que pretén convertir-se en un referent europeu i mundial de l’entrenament esportiu en altura.

Es posaran de manifest, a més, experiències d’èxit de representants de Best of the Alps, Lech Zürs Tourism (Àustria), l’Agència dels Pirineus i Pic du Midi (França).

Per a abordar els temes principals, la trobada es dividirà en quatre sessions que centraran l’atenció en el turisme de salut i benestar, l’impuls del turisme ‘premium’ a zones de muntanya, els productes turístics emergents i la formació i la captació de l’equip humà.