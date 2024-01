El bootcamp de National Geographic proposa sis projectes viables per a millorar l’impacte del turisme

Presentació de la iniciativa “Andorra al Natural – l’entorn on germinen les idees” (Andorra Turisme)

Andorra Turisme i National Geographic han impulsat Andorra al Natural – l’entorn on germinen les idees, un procés d’innovació amb la voluntat de donar resposta als reptes específics que afronta el país en matèria de turisme. Després de mesos de treball intensiu, aquest matí de dijous s’han presentat sis propostes que busquen millorar l’impacte del turisme sobre el medi ambient i les persones. Totes elles, ha avançat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, són “innovadores, realistes, viables i efectives i, per tant, es podran desenvolupar”.

Per a fer-ho possible, l’empresa Imagine Creativity Center, fundada a Silicon Valley, ha creat sis equips de treball -combinant talent local amb creatius i emprenedors internacionals- que han analitzat com millorar la relació del turisme amb l’entorn natural des de tres vessants diferents: l’esportiva, la de benestar i la prèmium.

“La innovació funciona quan hi ha diversitat”, ha reflexionat Xavier Verdaguer, fundador i director d’Imagine, afegint que “per això, cada equip ha estat format per una persona d’Andorra, una de l’àmbit acadèmic i una amb molta experiència en la temàtica”. Per la seva banda, Javier Corso, explorer de National Geographic ha subratllat que “ens ha semblat important posar l’ull en les persones que viuen a Andorra i que hi han impulsat iniciatives i relacionar-les amb els equips de treball”.

Així, l’exciclista professional i fundadora d’Andona, Xary Rodríguez, ha estat la persona escollida per a liderar els projectes des de la perspectiva esportiva, mentre que la professora de ioga i bioterapeuta, Marta Rosinach, ha guiat els dos equips que han treballat amb l’enfocament del benestar. Per la seva banda, Josep Areny, propietari de l’hotel Hermitage, ha estat la figura de referència en tots dos projectes de destí prèmium.

Després d’un procés en línia de diversos mesos, els equips s’han reunit al Principat per a dur a terme un cap de setmana de treball intensiu (bootcamp). “Va se espectacular trobar-nos tots a Andorra i la forma com ens ha acollit la gent del país: com ens han regalat el seu temps, ens han cuidat i hem fet un únic gran equip, per a un únic gran repte”. El projecte -que ha comptat amb el suport d’Andorra Business- ha culminat amb la presentació de les propostes davant un comitè que n’ha valorat la viabilitat i aplicació real. El resultat ha estat, tal com ha destacat Budzaku, “sis projectes vinculats amb Andorra com a destinació turística, tots ells plenament aplicables amb el suport d’Andorra Turisme, Govern i el sector privat. Alguns necessiten més estudi, altres necessiten el compromís del sector privat, mentre que altres són d’interès de país”.

Paral·lelament, l’explorer de National Geographic, Javier Corso, ha documentat tot el procés, elaborant un seguit de peces creatives i divulgatives que es podran veure en diferents suports, com ara canals de TV i YouTube de National Geographic, les xarxes socials o la cadena FOX o en un microsite al web de National Geographic: https://shorturl.at/lrNV6

D’aquesta manera, Andorra Turisme referma el seu compromís per a fomentar el turisme responsable al país. En aquesta línia, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha detallat que “Andorra al Natural – l’entorn on germinen les idees és un clar exemple d’allò que denominem la ‘marca Andorra’: un projecte que no només dona a conèixer el nostre país, sinó que també busca aportar valor afegit”. Així mateix, el director publicitat i partnerships de Disney Espanya, Casimiro Romero, ha posat en relleu que “hem volgut anar més enllà de la mera documentació i buscar un impacte directe amb la relació entre el turisme, el medi ambient i les persones”.





Projectes de destí esportiu

Ciclisme al natural és una app mòbil d’Andorra que utilitzi les dades d’aplicacions esportives populars, com Garmin o Strava, per a proposar a l’usuari qüestionaris sobre curiositats de l’entorn. A banda d’animar-los a conèixer el país, aquesta app integra els visitants i l’economia local. Com ho fa? D’una banda, oferint descomptes en restauració i hostaleria. Però també premiant els usuaris amb punts que podran bescanviar per a marxandatge que es dissenyarà de cada port de muntanya. Es tracta de productes com bidons o mallots que es podran recollir en botigues del país, ajudant així a dinamitzar el comerç local.

D’altra banda, el projecte Visit Andorra proposa una evolució del web visitandorra.com basada en l’ús de la IA per a analitzar les dades dels usuaris. Aquesta informació servirà per a dissenyar i proposar als usuaris itineraris i visites basades en els seus interessos i, sobretot, tenint en compte la massificació. D’aquesta manera s’aconsegueix controlar els fluxos de turisme per a evitar l’aglomeració de persones, redirigint els visitants cap a llocs menys coneguts i menys massificats. A més, el web proposarà petits reptes que permetran guanyar punts per a obtenir premis en comerços locals, promocionant el petit comerç i els productors locals.





Projectes de destí de benestar

Amb l’objectiu de posicionar Andorra com a referent mundial del turisme de benestar, SpiderAnd proposa crear el primer índex mundial de destins turístics saludables, basat en els criteris de l’OMS i el Tractat de Shangai. Aquest índex no només permetrà analitzar la situació d’Andorra en aquest segment, sinó que també permetrà comparar-la amb països potencials competidors. Un cop fet això, es crearà SpiderAnd, una xarxa encaminada a promoure Andorra com a destí de salut amb iniciatives, per exemple, com la promoció d’esdeveniments i activitats que posicionin el país en aquest sector.

El segon grup que ha treballat des de la perspectiva del benestar proposa crear l’Andorra Silver Wellness Innovation Hub, un espai d’innovació integrat en la naturalesa centrat en la Silver Wellness Economy (+55 anys) i que busca posicionar Andorra com a destí de benestar holístic. En aquest marc, s’impulsaran projectes d’innovació, es crearan espais de coworking, de coliving i es promouran activitats benestar holístic.





Projectes de destí prèmium

L’equip de Jarvis ha identificat un nou nínxol de mercat: l’inversor nòmada. Es tracta de persones que poden treballar en remot i que escullen Andorra com a destí per a venir amb les seves famílies durant un temps determinat (vacances). Aquest equip proposa crear Jarvis, un servei de consergeria prèmium que, a través de la IA, analitza les preferències d’aquests usuaris, que són molt exigents, per a oferir-los una experiència personalitzada.

Finalment, Nebula proposa reconvertir el patrimoni històric d’Andorra en oferta turística prèmium amb l’objectiu de crear un nou model de turisme d’alta muntanya a Andorra basat en un perfil de visitant més elevat. Així, l’equip de treball aposta per crear Nebula, una xarxa de turisme prèmium que es dedica a assessorar les bordes i connectar els seus propietaris amb persones que busquen experiències úniques, així com amb proveïdors locals de serveis prèmium.