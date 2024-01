32a edició del Trofeu Borrufa amb 259 corredors de 27 països

Cartell de la 32a edició del Trofeu Borrufa

Ordino Arcalís acollirà del 22 al 25 de gener el Trofeu Borrufa, la cèlebre competició internacional per a joves esquiadors que enguany arriba a la 32a edició. La cita s’ha presentat aquest matí de dijous en un acte que ha tingut lloc a la Casa de la Muntanya d’Ordino i en el qual hi han participat el secretari d’Estat de Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Alain Cabanes; el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta; el director de Comunicació i Marca de l’entitat financera col·laboradora, Wiro Martin; la portaveu de la junta de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Meritxell Santuré; i el director de l’estació d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet.

Tots ells han volgut posar en valor aquesta competició que dona als joves participants l’oportunitat d’experimentar una primera aproximació a les competicions internacionals, promovent la companyonia a la vegada que la competitivitat. Israel Ramonet ha posat en relleu que la 32a edició del Trofeu Borrufa coincideix amb el 40è aniversari d’Ordino Arcalís, un fet que demostra el “gran arrelament d’aquesta competició amb l’estació”. Així mateix, Jordi Serracanta ha destacat “el caràcter internacional, però a la vegada també molt familiar” de la trobada, per la qual han passat alguns dels millors esquiadors andorrans com Joan Verdú, Àxel Esteve o Candela Moreno, entre molts altres.

Per la seva banda, Wiro Martin ha indicat que “esperem amb il·lusió el Borrufa, un projecte que toca molt de prop el territori i que valorem per ser una aposta que genera valor en l’entorn de la neu, l’esquí i la muntanya. Un cursa que genera il·lusió, que fa les coses molt ben fetes i que fa lluir a Andorra”. Finalment, Alain Cabanes ha destacat la col·laboració dels Ministeris de Cultura, Joventut i Esports i de Relacions Institucionals, Educació i Universitats perquè els joves participants del país puguin preparar-se millor per a la competició a través del programa d’esport i estudi (EEBE), el qual ha apuntat que “està donant els seus fruits i creiem fermament que és la fórmula per a tenir excel·lents resultats a nivell esportiu andorrà”.





Més andorrans seleccionats i més països participants

Tal com ha detallat Ramonet, per a aquesta 32a edició la xifra de participants i països representants creixerà, amb un total de 259 corredors provinents de 27 països diferents, entre els quals destaquen França, Espanya, Bèlgica i Hongria, passant pel Regne Unit i Irlanda. També tornarà a haver-hi participants de països més llunyans com el Kazakhstan, Xile, Argentina, Brasil i Nova Zelanda. Enguany destaca el retorn del Canadà i Països Baixos que, després d’uns anys d’absència, tornaran a comptar amb representants al Trofeu.

Els 27 països conformaran 35 equips participants amb un màxim de 10 corredors per equip, i el país amb més representants serà Andorra, que enguany augmenta considerablement la seva selecció amb 63 joves esquiadors, arran de la inclusió dels tecnificats dels clubs en la llista, a més d’aquells que formen part del programa EEBE de la FAE. “Estem segurs que els nostres corredors donaran el màxim per a igualar o superar els resultats de l’any passat”, ha assegurat Meritxell Santuré.





Intenses jornades de competició i esdeveniments socials

El tret de sortida a la competició el donaran l’eslàlom U16 a la Portella del Mig i el gegant U14 a Les Canals, el dilluns dia 22, mentre que dimarts 23 s’invertiran les categories. Dimecres tindran lloc les proves de supergegant U14 i U16, també a la pista de la Portella del Mig, mentre que a la tarda es realitzarà el National Team Event al Canaro. Finalment, dijous es durà a terme un nou supergegant U14 i U16.

Els actes socials no faltaran durant la celebració del Trofeu, moments molt esperats pels joves corredors. El poble d’Ordino acollirà dilluns la cerimònia inaugural amb la tradicional desfilada per països a la seva plaça Major. Dimarts tindrà lloc el sopar de delegacions, mentre que la festa de cloenda tancarà la trobada el dijous amb els darrers lliuraments de premis, tant de la jornada com de la classificació general del trofeu.





Seguiment en directe

Tots els resultats de les competicions es podran seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, on hi haurà un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmetrà en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es podrà fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook.