Descartat el nou estadi a Prada de Moles

Roda de premsa on s’anuncia que es descarta el projecte del nou estadi a Prada de Moles (Comú d’Encamp)

Descartat el projecte del nou estadi a Prada de Moles per l’increment de cost de construcció del projecte que ascendeix a més de 37 milions d’euros tal i com ha explicat el president del FC Andorra, Ferran Vilaseca, a la roda de premsa conjunta que el club i el comú han realitzat aquesta tarda.

El president del FC Andorra ha iniciat la seva intervenció agraint al comú d’Encamp les facilitats rebudes durant tots els anys que el club ha estat a Prada de Moles “no s’entendria el FC Andorra sense l’ajut, l’escalf i la voluntat d’un sí sempre, del comú d’Encamp”, però “la realitat és més tossuda que les voluntats” i “el que ha succeït és una conjuntura molt dolenta a nivell internacional, els requisits que s’imposen alhora de construir un nou estadi i la voluntat de fer alguna cosa enriquidora per a la parròquia i per al FC Andorra, i per tant, no volíem fer res que no estigués a l’alçada”.

Vilaseca ha afegit que “per responsabilitat i molt a contracor s’ha decidit que aquest projecte queda descartat i no seguirem amb la tramitació de la concessió”.

Passat el termini de sis mesos, des del passat 28 de juliol, quan el Comú d’Encamp va adjudicar de forma provisional i condicionada al FC Andorra la concessió en règim d’ocupació privativa del terreny on estan ubicades les instal·lacions esportives de Prada de Moles, per a la construcció d’un estadi de futbol professional amb una capacitat d’uns 6.000 espectadors, el FC Andorra ha fet saber al comú que no presentarà la documentació necessària perquè el comú realitzi l’adjudicació definitiva en el termini previst, ja que el projecte té un cost inassolible ara mateix per al FC Andorra per a fer-lo viable, tot i que s’han analitzat diverses opcions constructives i de finançament “amb multitud de reunions amb els nostres arquitectes”.

El FC Andorra ha lamentat que no sigui possible tirar endavant el projecte per la desviació del cost de construcció perquè s’ha passat d’una idea inicial de màxim 20-22 milions, a un avantprojecte de 26, el mes de juliol, a un pressupost executiu de 37 milions d’euros quan s’han incorporat totes les necessitats exigides per la categoria, arribant fins als prop de 40 milions sumant el camp d’entrenament. El FC Andorra també ha agraït al comú d’Encamp la voluntat de participar financerament en el projecte, amb una aportació de 10 milions d’euros.

Des del comú d’Encamp s’ha reiterat, en paraules de la cònsol major, Laura Mas, que “hem fet tot el possible perquè el nou estadi fos una realitat a Encamp, però cal complir amb una sèrie de requisits i assegurar unes garanties per a protegir els interessos del comú d’Encamp”, i ha afegit que “el projecte tenia un encaix molt interessant en el pla estratègic i de reactivació econòmica de la parròquia on l’esport té un paper protagonista, però no és l’únic projecte que el pot tenir”.

Laura Mas també ha confirmat que pel que fa al finançament “l’aportació de 10 milions d’euros era raonable i assumible per part del Comú d’Encamp, però no una quantitat superior”.

La cònsol major també ha explicat que “vàrem optar per la fórmula de l’adjudicació provisional i condicionada per a donar seguretat jurídica al projecte” i al mateix temps “per a protegir els interessos del comú per a assegurar la viabilitat del projecte i actuar amb la màxima responsabilitat”.

Mas també ha assegurat que “el comú seguirà desenvolupant la ciutat esportiva” des de Prada de Moles fins al Complex Esportiu passant pel nou parc de l’Ossa, el camí verd i el nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol, i seguirà “millorant i ampliant les instal·lacions esportives d’aquesta zona de la parròquia”.