Constituït, a Andorra la Vella, el Consell d’infants amb propostes per a millorar la parròquia

El Consell d’infants del curs 2022-2023 s’ha constituït aquest matí de dimarts, 29 de novembre, i ha donat, així, el tret de sortida a la setena edició del projecte que implica els sis centres escolars de la parròquia i el Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració d’Unicef.

En la sessió, que ha tingut lloc a la sala de Consell de Comú, s’han nomenat els 12 consellers infantils, que representen els 256 alumnes de 5è curs que hi ha enguany a la parròquia, i també s’han presentat les propostes per a millorar Andorra la Vella i que treballaran al llarg del curs.

Així, doncs, des del British College of Andorra proposen fer un parc d’aigua per a infants, que funcioni durant l’estiu i que a l’hivern pugui tenir altres funcionalitats recreatives; des del Col·legi Maria Janer treballaran en l’embelliment dels passos de vianants de l’avinguda Meritxell amb motius culturals i relacionats amb la natura; i des del Col·legi Sant Ermengol aposten perquè es faci un gimnàs o un centre esportiu per a infants i joves d’entre 10 i 16 anys.

D’altra banda, l’Escola andorrana de Santa Coloma vol que es recuperi la senyalització del camí escolar als entorns del centre, mentre que l’Escola francesa d’Andorra la Vella suggereix que s’habiliti un circuit ciclista per espais naturals de la parròquia. Finalment, l’Escola francesa de Santa Coloma demana una biblioteca a Santa Coloma i que s’habilitin lavabos als parcs públics on actualment no n’hi ha.

Per la seva banda, la cònsol major, Conxita Marsol, que ha encoratjat totes les escoles a treballar les propostes, que es presentaran a la sessió de debat del pròxim 6 de juny, també ha demanat als estudiants que facin arribar al Comú idees o propostes per a millorar, si ho consideren, el Consell d’infants. Alhora, també ha sol·licitat als escolars que proposin vies per a facilitar la comunicació entre la població infantil i el Comú perquè estiguin informats de primera mà de les activitats específiques que impulsa la institució per a ells.