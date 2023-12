Com el gas no hi ha res per a la butxaca…

Francesc Mauri

La Unió Europea va posar en marxa el passat 20 de setembre la Directiva Europea d’Eficiència Energètica. Els estats tenen dos anys per a posar-la en marxa. La traducció és clara. Electrifiqueu, estats, tot el possible. En l’àmbit de producció de calor i fred s’ha d’abandonar el gas i el gasoil. L’electrificació és el camí. Les dades evidencien que és urgent.

Als habitatges dels 27 països de la UE, el 80% del consum energètic és per a produir calor a l’hivern, fred a l’estiu i escalfar l’aigua sanitària. Fa poc, la patronal del gas a Espanya, anomenada Sedigas, vetlla per les butxaques de qui té gas. Abandonar el gas suposa una inversió molt gran i no val la pena. Continueu amb el gas, és el que diu.





Anem a pams:

– El gas el poden pagar moltes persones gràcies al fet que, amb pressupostos públics, se subvenciona l’anomenada Tarifa d’Últim Recurs. És l’anomenada TUR. Per cert, subvencionada amb diners dels quals fins i tot no tenen subministrament de gas.

– L’electricitat és el tipus d’energia més eficient, amb diferència, que hi ha. Per a escalfar, posem per cas, una habitació, per cada unitat d’electricitat, en necessitem unes 4 de gas o gasoil i gairebé 6 d’hidrogen verd (en aquest darrer cas si algun dia arribés la nefasta idea de dur-ho a terme).

– El gas l’hem de comprar a venedors de països llunyans, sovint de règims diguem que dubtosos o poc estables. El transport, gairebé sempre, es farà fins a casa nostra, amb vaixells tipus Tanker, de transport de gas o també amb gasoductes.

– La forma de climatitzar òptima és amb bomba de calor d’aerotèrmia. Això vol dir, exactament el mateix que amb un equip d’aire condicionat però, molt més eficient. Tindrem amb el mateix equip aire fred i aire calent. Únic subministrament d’energia amb electricitat (per a tenir el gas, sense gastar ni un m3 al mes, fixes paguem 30 euros mensuals).

– És un equip més car que una caldera de gas, però de 2 a 4 anys (depenent dels consums), amortitzarem.

– Si tenim plaques solars, llavors l’estalvi és estratosfèric. Recordem que el gas ens el ven una empresa energètica i l’electricitat la podem fabricar nosaltres totalment o parcialment en una casa, empresa o bloc de pisos.

– Els radiadors i els tubs d’aigua ocupen espai i necessiten obres. En una rehabilitació o pisos nous, cal tenir-ho present. Llavors, el diferencial entre bomba de calor i caldera de gas es redueix molt o gairebé s’anul·la.

Hi ha més coses, però… Què no ens entabanin!