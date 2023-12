Les cures facials per a homes per a lluir la millor versió

Un home tenint cura de la seva cara (Unsplash)

Ara que el documental de David Beckham està arrasant, recordem que quan va fitxar pel Reial Madrid, se’l va assenyalar com un ‘metrosexual’. El terme va aterrar en una societat que encara pensava que la cura facial no era cosa d’homes. Per sort, ja ha plogut molt des de llavors i els homes saben que és fonamental cuidar la pell per a aconseguir que estigui sana i revitalitzada. Vint anys després, les cures facials per a homes s’han guanyat un pes rellevant en l’univers del skincare, i no hi ha marxa enrere.

Quines són les característiques de la pell masculina?

Abans de conèixer les cures facials recomanades per a la pell masculina, és essencial comprendre els trets que identifiquen els cutis masculins. Aquestes són les diferències clau respecte a la pell de les dones:

1. Més gruixuda: La pell masculina és, de mitjana, un 25% més gruixuda que la de les dones.

2. Més grassa: Els homes tendeixen a tenir una major producció de greix que les dones, la qual cosa pot provocar que se sigui més propens a l’acne i a la formació de porus obstruïts.

3. Major col·lagen: Al llarg de la vida, els homes mantenen nivells de col·lagen més alts que les dones, la qual cosa pot retardar l’aparició d’arrugues i línies d’expressió.

4. El borrissol a la pell: El borrissol a la pell i la presència de barba pot ocasionar problemes com la fol·liculitis o la irritació de la pell.





Cures facials per a homes

Tenint en compte les característiques d’aquesta pell masculina, és fonamental atorgar-li les cures que necessiten per a aconseguir la major vitalitat.

Neteja i exfoliació

El primer pas, com en els cutis femenins, és garantir la higiene facial del rostre, alliberant-lo de totes les partícules que s’acumulen durant el dia. Encara que ells no acostumen a maquillar-se, això no els salva de la necessitat de realitzar una bona neteja del rostre: la suor acumulada durant el dia i tots els agents que col·lideixen contra el rostre posen en escac la salut de la pell. És fonamental evitar l’acumulació de la brutícia per a prevenir l’obstrucció dels porus i la proliferació dels punts negres i els grans.

Per a garantir una neteja més profunda, és important realitzar una exfoliació una vegada a la setmana per a alliberar les cèl·lules mortes i aconseguir una pell radiant i fresca. D’aquesta manera, s’atenua la proliferació dels porus, es millora la textura de la pell i es prevenen els pèls enquistats. És important tenir en compte que la pell dels homes és més gruixuda, però encara així cal anar amb compte perquè no sigui excessivament agressiva per al cutis.

Hidratació facial, clau

Per a mantenir la pell saludable és fonamental aportar-li la dosi d’aigua que necessita per a sentir-se saludable i així equilibrar la producció de greix. De textura lleugera i no grassa, les cures hidratants específiques per a la pell masculina, aporten suavitat, elasticitat i protecció enfront dels agents externs, com la radiació solar. Garantir que la pell està ben hidratada és clau per a prevenir la sequedat i la irritació, que és especialment important després de l’afaitat.

Tractaments antiaging

Ja hem avançat que la pell masculina presenta uns nivells més alts de col·lagen, la qual cosa provoca que envelleixi de forma més lenta, però encara així és important dedicar-li al cutis masculí cures per a frenar l’envelliment. Una cura facial constant és clau per a prevenir l’aparició dels signes d’envelliment, encara que podem enfortir-la amb tractaments específics per a augmentar la fermesa i l’elasticitat, atenuar les arrugues i prevenir la presència de les taques. Són recomanables els productes que contenen antioxidants, àcid hialurònic o retinol.





Per bellezactiva.com