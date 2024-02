Aquest dissabte, les AndbankGSeries 2024 tindran els seus vencedors

El pilot Yannick Francisci en primer terme (FotoEsport)

Les AndbankGSeries 2024 disputaran aquest dissabte (dia 17 de febrer) el darrer meeting del seu calendari. A part de la categoria dels Side by Side (Bugies) en què Jose Roger ho té tot a favor per a aconseguir el seu tercer títol consecutiu, tant al Clio ICE Trophy (2RM) com al ICE Gladiators (IG) totes les posicions de podi estan per decidir. És evident doncs, que serà una jornada amb molta tensió i en què només es coneixeran els respectius campions en el moment que el director del meeting ensenyi la bandera a quadres al final de l’última cursa de cada categoria.

Una setmana més la primera incògnita a desvetllar serà el traçat on es disputarà la competició. La meteorologia continua sent la gran preocupació dels organitzadors a les jornades prèvies a l’inici del meeting. Les previsions per al cap de setmana no permeten prendre decisions, ni tan sols, a curt termini.





Pel que fa al traçat i al programa horari, totes les possibilitats es mantenen obertes

L´equip de pista de les instal·lacions del Port d´Envalira mantenen el ritme de treball que la climatologia els permet. A hores d’ara el seu objectiu és tenir la pista, en general, en les millors condicions possibles sense haver decidit quin serà l’escenari concret de la G4.

Aquest era el comentari que feia Alex Bercianos (director del Circuit Andorra) sobre la primera incògnita a resoldre del cap de setmana: “Estem fent el mateix exercici d’anàlisi de la situació de la setmana passada. Tenint en compte que la climatologia és molt variable esperarem al màxim a prendre la decisió de quin serà el programa horari i els traçats on es competirà.”.





Side by Side (SBS). Jose Roger ho té a la “butxaca”

Jose Roger s’està mostrant imbatible a la present edició de les AndbankGSeries. Dissabte passat, a la G3, va confirmar el tercer triomf de tres possibles i a més acumulant el ple de puntuació, és a dir 40 punts per meeting.

A la G4, només el seu company d’equip, Jesus Cucharrera amb qui a més comparteix el volant del Canam #1, té opcions matemàtiques d’arrabassar-li el triomf. Amb tot, a Roger només li falten 8 punts per a ser campió, és a dir, amb una quarta posició (9 punts) a la mànega de qualificació li valdria per a aconseguir el seu tercer triomf consecutiu entre els SBS.





Cli ICE Trophy (2RM). Cinc pilots estaran a la lluita pel títol

La inquietud per qui serà el guanyador entre els pilots dels Clio Rally5 serà, sens dubte, el centre d’atenció dels aficionats durant la disputa de les mànegues dels 2RM.

A priori, Yannick Francisci i Antonio Otero empatats a 94 punts i Charlie Fread amb 90 punts, són els favorits per a estar al podi final, falta establir l’ordre. Tot i això, el pilot turc Vollkan Isik, que compta les seves presències per triomfs al Circuit Andorra, serà una amenaça per als líders. Amb 70 punts, el seu desavantatge és considerable, però el veterà pilot turc ha demostrat que es mou com a peix a l’aigua sobre la pista gelada de la instal·lació del Port d’Envalira.





ICE Gladiators (Motos): Els quatre primers pilots separats per 10 punts. Tot és possible

L’arribada de Tito Rabat (G3-G4) als ICE Gladiators 2024 va originar un canvi radical en el desenvolupament de les diferents carreres. Amb un ritme molt superior, només Marc Font li va poder fer front, es presenta a les dues darreres curses del certamen coorganitzat per la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), amb opcions d’aconseguir el títol.

El podi del campionat dels motards, mancant l’última cita, està format pels germans España, Xavi i Cristian, i Maxime Emery, separats per 7 punts. El possible retorn de Marc Font serà un al·licient més per al tancament dels ICE Gladiators 2024.

Així doncs, aquest dissabte (dia 17 de febrer) es desvetllaran tots els dubtes sobre les posicions de podi de les AndbankGSeries 2024.