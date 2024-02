Arriba el Carnaval al Pas de la Casa

Cartell del carnaval del Pas de la Casa (Comú d’Encamp)

El Carnaval no s’atura a la parròquia d’Encamp i, aquest cap de setmana, arriba al Pas de la Casa. Des d’avui divendres i fins al diumenge 18 de febrer se succeiran unes jornades carregades d’activitats, amb una vintena d’actes organitzats per la Comissió de Festes del Pas de la Casa.

Avui divendres s’escalfaran els motors, amb un classe de zumba que tindrà lloc de les 19 a 20 hores a la sala de fitness del Centre Esportiu. A continuació se celebrarà una altra classe, però, en aquest cas, de Body combat, de les 20 a les 2 hores.





Concurs de disfresses d’adults amb premis de fins a 450 euros

Dissabte serà el dia del concurs de disfresses d’adults, que tindrà lloc a partir de les 22:30 hores a la Sala de Festes. Els premis seran de 450 euros per al primer, de 300 per al segon i de 150 per al tercer. El concurs per a adults és a partir de 16 anys.

Prèviament, durant la jornada de dissabte, a partir de les 11 hores hi haurà una batucada pels carrers, inflables per als petits al Centre esportiu i berenar popular a partir de les 16:30 hores. També hi haurà el tradicional sopar de Carnaval, que tindrà lloc al restaurant Cal Ruiz a partir de les 20:30 hores. El preu per als adults és de 15 euros i la reserva prèvia obligatòria es pot fer a l’Instagram de la Comissió de Festes del Pas de la Casa, a @cdfpasdelacasa.

La programació del dissabte es tancarà amb una actuació de tango, un grup de versions i una sessió de discjòquei fins a les 03:30 hores.





Concurs de disfresses infantil

El concurs de disfresses infantil se celebrarà el diumenge a la tarda, a partir de les 19:30 hores a la Sala Polivalent del Centre Esportiu, amb la posterior valoració del jurat i entrega de premis. La temàtica és lliure i els premis són experiències a la parròquia, d’allotjaments singulars o bé un sopar en família.

Al matí hi haurà batucada pels carrers i el també tradicional dinar popular de Carnaval a la plaça de l’Església. Els tiquets del dinar costaran quatre euros i es poden reservar a través de l’Instagram de la Comissió de Festes, a @cdfpasdelacasa. El grup Rumband amenitzarà el dinar i també hi haurà inflables fins a les 19:30 hores i berenar a partir de les 16:30 hores al Centre Esportiu.

Posteriorment al concurs de disfresses infantil, el Carnaval del Pas de la Casa 2024 continuarà amb un espectacle de foc, una sardinada popular, i posarà punt final amb l’actuació de Patxi Leiva, a la plaça de l’Església.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad.