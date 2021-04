Andorra Telecom s’adhereix al Dia Internacional de les noies a les TIC

Un any més, Andorra Telecom se suma al Dia internacional de les noies a les TIC, la iniciativa impulsada pels estats membres de la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), amb l’objectiu de crear un entorn mundial que empoderi i animi a les noies a considerar la possibilitat de cursar formacions en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Aquest any es commemora el desè aniversari d’aquesta iniciativa.

Si els darrers anys han estat les enginyeres d’Andorra Telecom les que es desplaçaven fins als centres escolars per mantenir xerrades amb les alumnes de 4t d’ESO en les que compartia la seva trajectòria professional i atenia les seves inquietuds i neguits, aquest any, i degut a la situació de pandèmia motivada per la Covid-19, han estat algunes alumnes les que s’han desplaçat fins a la seu social de la companyia a Santa Coloma.

Així, aquest any quatre alumnes de 4t d’ESO, l’Eugenia Riberaygua de l’escola Agora International School Andorra, la Naima Perissé de l’escola andorrana d’Encamp i la Laia Solé i la Laia Puigdemasa del Sant Ermengol, han compartit una estona amb la Meritxell Agudo, enginyera de la companyia amb la que han pogut intercanviar experiències i dubtes sobre la situació de la dona que decideix cursar estudis superiors en tecnologia i dedicar-se a aquest món.

Durant la trobada les alumnes de 4t d’ESO han pogut conèixer de primera mà l’experiència formativa i laboral de Meritxell Agudo, i altres aspectes com, per exemple, si el fet de ser dona li ha suposat algun entrebanc en la seva trajectòria formativa i laboral.

Amb aquestes iniciatives, Andorra Telecom pretén animar a les joves estudiants de secundària d’Andorra a escollir una carrera en el camp de les TIC i fomentar la seva incorporació a la plantilla d’empreses tecnològiques.