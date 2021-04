La Massana comptarà amb nous semàfors reductors de velocitat

El Comú de la Massana ja ha adjudicat el subministrament i instal·lació de dos nous semàfors reductors de velocitat, que estaran situats a l’entrada i sortida del poble de Sispony. Els dispositius indicaran als conductors amb una icona si circulen a la velocitat adequada, de 30 km hora. Segons el calendari, els semàfors haurien de ser operatius el mes de juny.

Aquesta és una de les millores previstes a la xarxa viària per millorar la seguretat. El Comú treballa conjuntament amb el departament de Mobilitat, ja que és el Govern qui té la competència de les carreteres generals. Justament, a demanda de la corporació comunal, s’instal·laran pròximament dos radars pedagògics, un a l’entrada d’Arinsal, a l’alçada de les Bordes d’Arinsal, i l’altre a l’entrada del poble de Pal. Seran dos panells que informaran de la velocitat a la qual se circula.

“En els darrers anys s’ha anat millorant en les mesures de seguretat a la xarxa però des del Comú de la Massana considerem que encara cal reforçar alguns punts, ja que sobretot a les entrades dels pobles es detecta un excés de velocitat per part d’alguns conductors que suposa un perill”, assegura la cònsol menor, Eva Sansa, que afirma que amb les demandes que es realitzen a Mobilitat també es tenen en compte les opinions dels ciutadans.

Des de l’inici de mandat, el Comú ja ha tirat endavant altres mesures per millorar la seguretat viària, com la redistribució dels passos de vianants.

D’altra banda, en totes les obres que es fan a la via pública es tenen en compte els criteris de seguretat, tant per als vehicles com per als vianants, i també s’apliquen criteris d’amabilització dels nuclis urbans, prioritzant punts de convivència i passeig.