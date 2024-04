Altres opcions al llibre i la rosa per a un Sant Jordi original

Roses de color rosa (Getty images)

El dia de Sant Jordi és una festivitat molt esperada per la seva bellesa i simbolisme. Tradicionalment, aquest dia és una oportunitat per a expressar amor, admiració i amistat regalant roses i llibres. Però, què passa si volem explorar alternatives més originals i menys convencionals per a celebrar aquesta jornada tan especial? Aquí unes idees que poden inspirar:

Rosa de paper reciclada: Utilitzar paper reciclat per a crear roses que no només són boniques, sinó també sostenibles.

Llavors: Es poden comprar les llavors per a plantar. D’aquesta manera, la rosa no només dura un dia, sinó que pot florir any rere any.

Roses pintades a mà: Es poden crear roses úniques amb dissenys creatius i colors intensos.

Roses perfumades: Una bona idea és la d’oferir roses amb un toc especial, impregnades amb olis essencials per a una aroma encantadora que perduri.

Roses amb missatges personalitzats: Hi ha l’opció d’afegir un toc personal a les roses incloent-hi missatges especials, poemes o cites que facin que la Rosa de Sant Jordi sigui encara més significativa per a la persona que la rebi.

Roses amb elements naturals incrustats: Incorporar petites pedres, fulles seques o altres elements naturals a les roses per a donar un aspecte únic i interessant és una altra alternativa.

Roses en suports creatius: Es poden presentar les roses en suports com ara en testos únics, en caixes decorades o, fins i tot, en suports comestibles, com una cistella de fruita.

Roses comestibles: Hi ha l’opció d’utilitzar flors boniques, però és que, a més, també són delicioses.





Cosa rara, però si no agraden les roses es pot optar per altres obsequis, com ara:

Plantes: Un bonsai elegant, una orquídia exòtica o, fins i tot, una planta carnívora poden ser regals memorables i sorprenents.

Experiències úniques: Per què no regalar una experiència en lloc d’un objecte físic. Un taller de jardineria, d’artesania, una classe de cuina exòtica o una sessió de meditació en grup són uns exemples. Les experiències ajuden a crear records duradors i a compartir moments especials.

Obres d’art locals: I donar suport als artistes locals comprant una obra d’art única? Una pintura, una escultura o una obra de ceràmica, adquirir art local no només és un regal original sinó que també contribueix a la comunitat artística.

Llibres artístics: Si no es vol sortir del tema dels llibres, però amb un gir original, es pot considerar regalar llibres d’art o edicions especials amb il·lustracions úniques. Aquest tipus de llibres són ideals tant per als lectors, com per als amants de l’art.

Tast de vins o cerveses artesanes: Per als aficionats a la gastronomia, un tast de vins o cerveses artesanes pot ser una experiència més educativa. Hi ha una gran varietat de productes locals i descobrir-ne els secrets de la seva elaboració.

Visita a una biblioteca o llibreria antiga: En lloc de simplement comprar un llibre nou, hi ha l’opció d’una excursió a una biblioteca o llibreria antiga i buscar una joia literària. Podria ser una primera edició d’un clàssic estimat o un llibre que sorprengui el receptor del regal.

Cursos en línia: En l’era digital, hi ha una infinitat de cursos sobre una àmplia gamma de temes. Regalar l’accés a un curs que tingui interès per a la persona especial, sigui fotografia, idiomes o cuina internacional, és un detall ben original.

Concerts o espectacles en directe: Reservar entrades per a un concert en viu, una obra de teatre o un espectacle de dansa pot captivar qualsevol persona. Gaudir d’una experiència cultural en directe és una manera emocionant de celebrar la diada de Sant Jordi i crear records inoblidables.

En resum, el 23 d’abril és una ocasió perfecta per a mostrar afecte de maneres diverses i originals així com infinites possibilitats per a fer d’aquest dia una celebració inoblidable. Així que encara s’és a temps d’explorar opcions alternatives i deixar-se sorprendre per les noves formes de demostrar amor i amistat en aquesta festa tan especial.