Alerta sanitària per síndries provinents del Marroc i no saben on s’han distribuït

Unes síndries (ededchechine)

El sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF) ha emès una alerta sanitària on informa de la detecció en un control fronterer d’un lot de síndries procedents del Marroc on es va trobar un alt nivell de metomil, un pesticida no autoritzat.

Les síndries marroquines interceptades contenien restes d’un insecticida en una proporció superior a la permesa al mercat europeu, en concret en una proporció de 0,38+/-0,19 mg/kg-ppm, quan el seu Límit Màxim de Residus (LMR), està establert a 0,015 mg/kg-ppm.

El sistema europeu qualifica la incidència de “greu” i desconeix els llocs on s’ha realitzat la distribució de les síndries afectades.





Mal de cap, marejos o vòmits entre els efectes

El metomil és una substància que es fa servir com a pesticida i que pot tenir conseqüències altament greus en alguns casos. Els símptomes d’intoxicació per aquesta substància són mal de cap, marejos, nàusees, vòmits, sudoració excessiva, tremolors, debilitat muscular i visió borrosa.

La barreja del metomil amb el consum d’alcohol pot impactar al sistema nerviós central i perifèric i, fins i tot, pot arribar a provocar afectacions renals.