Barrera, nou president de la Mancomunitat de promoció de l’esquí nòrdic

Els membres de la Mancomunitat de municipis per a la promoció de l’esquí nòrdic (Aj. la Seu)

El Ple de l’assemblea de la Mancomunitat de municipis per a la promoció de l’esquí nòrdic s’ha reunit aquest dilluns, 24 de juliol, per a aprovar el nomenament del nou president i dels dos nous vicepresidents. La Mancomunitat ha acordat per unanimitat de tots els membres nomenar president a Joan Barrera, alcalde de la Seu d’Urgell, i vicepresidents a Salvador Tomàs, alcalde de Lladorre, per dos anys, i a Xavier Maldonado, regidor de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya, els dos anys següents.

Recordem que aquesta entitat està formada pels municipis de la Seu d’Urgell, Guils de Cerdanya, Lles, Montferrer, La Vansa-Fórnols, Josa-Tuixent, Alins i Lladorre, i per les Entitats Municipals d’Aransa, Castellbò, Araós i Ainet de Besan.

En aquesta de la reunió també s’ha informat als diferents membres de l’estat del projecte dels Plans de Sostenibilitat per a destinacions turístiques. Aquest projecte, dotat amb una subvenció de 1,7 milions d’euros provinents dels fons Next Generation, ha de representar un fort impuls per a la transformació de les estacions d’esquí nòrdic en estacions de muntanya.





Next Generation

Els fons europeus de Next Generation formen part del marc del pla de comunicació per a Europa. Catalunya es proposa transformar els reptes derivats de la crisi generada per la COVID-19 en una oportunitat per a impulsar la transició ecològica i la transformació digital.