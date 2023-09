AE proposa solucions per al transport sanitari no medicalitzat

Carine Montaner, a la dreta, amb representants del transport sanitari no medicalitzat (Andorra Endavant)

Andorra Endavant ha presentat, aquest dimarts, a Sindicatura, una Proposta d’acord sobre el transport sanitari no medicalitzat. “Atenint-se als problemes exposats de manera reiterada per l’actual presidenta del Grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner Raynaud, en compareixences públiques i a les sessions parlamentàries de preguntes al Govern, des de fa més de 7 anys, tenint en compte la impossibilitat de les dues últimes empreses adjudicatàries de transport sanitari no medicalitzat de complir amb el plec de base elaborat pel SAAS; del descontentament dels professionals sanitaris; i de la manca de resultats de la mediació impulsada pel ministeri i el SAAS entre treballadors i l’empresa, tenint en compte la importància del transport sanitari no medicalitzat i del transport d’emergència”, AE demana un seguit de ressol·lucions.

D’una banda, la cancel·lació del concurs del transport sanitari no medicalitzat per incompliment del contracte tenint en compte la complexitat de complir amb el plec de base, D’una altra, l’absorció d’aquest servei a nivell del SAAS assumint-ne els costos relacionats incloent la unificació de les graelles salarials, complements de salaris i respectant les condicions laborals del SAAS. Finalment, Andorra Endavant demana un pla d’optimització dels recursos d’emergència sanitària amb la participació activa dels col·lectius, dels professionals i dels sindicats relacionats amb la temàtica en el termini màxim de 6 mesos.