Els Campaments Internacionals, una experiència inoblidable per als nens Ucraïnesos

Els infants ucraïnesos en la seva estada a Andorra (Creu Roja Andorrana)

Per primera vegada s’han celebrat uns Campaments Internacionals al Principat fruit del suport i la col·laboració de la Creu Roja Andorrana conjuntament amb Andorra Solidària i l’Associació d’Ucraïnesos. Durant dues setmanes, l’educació, els idiomes, el treball en equip, els jocs i moltes activitats lúdiques, han estat les protagonistes i el motiu de molts somriures per a un col·lectiu que viu situacions de guerra constantment al seu país d’origen.

La decisió de fer aquestes estades va ser arran d’una proposta que la Creu Roja Andorrana va rebre per part d’Andorra Solidària, amb la idea inicial de portar a terme uns campaments d’intercanvi lingüístic amb una escola de Kiev on l’alumnat d’entre 8 i 15 anys, estan estudiant espanyol i francès i a l’hora, poder dona’ls-hi l’oportunitat de sortir del conflicte bèl·lic al qual es troba immers el seu país i que, la majoria de les nits viuen en un estat d’estrès i vigília permanent.

Durant les dues setmanes d’aquesta experiència immersiva al país, tots els nens i nenes han pogut gaudir d’un programa d’activitats dissenyat especialment, per a pal·liar els estralls de la guerra amb el descans, el suport, l’amor i la seguretat d’estar en un lloc sense cap altra preocupació que la d’aprendre, compartir i experimentar noves vivències i relacions socials plenes d’oci, cultura i diversió.

Entre totes les activitats programades durant tota la seva estada al Principat, la proposta sociocultural ha estat possible gràcies a l’Esplai de la Massana, el Campus d’Estiu de Princesport, el Col·legi Espanyol Maria Moliner d’Escaldes-Engordany i The British College of Andorra. Destacar que, per part de la Creu Roja Andorrana es va portar a terme una taller teòric-pràctic durant tot un matí en Primers Auxilis.

D’igual forma han gaudit de propostes més lúdiques amb l’Escape Room dels Passadors, una excursió amb Himalaia Experience i les activitats d’aventura del Mont Màgic de Canillo. També han conegut grans atractius turístics com el Pont Tibetà, i s’han pogut relaxar al centre termolític d’Escaldes o de shopping pels carrers més famosos d’Andorra.

Des de Creu Roja Andorrana “volem agrair a totes les empreses i col·laboradors que han fet possible aquesta experiència, demostrant que, som un país solitari que sempre està disposat a donar la mà als més vulnerables i necessitats”.