Adequat el permís retribuït per als pares d’alumnes aïllats que no puguin fer teletreball

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la modificació temporal i excepcional del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris en el marc de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Com a conseqüència de l’aplicació del protocol d’actuació per evitar la propagació del virus, i concretament l’aïllament que acordi les autoritats sanitàries respecte dels infants o les persones amb discapacitat per ser contacte estret d’una persona diagnosticada per COVID-19, els membres de la unitat familiar de convivència que hagin de fer-se càrrec de la persona en aïllament hauran d’absentar-se del lloc de treball.

La finalitat de la modificació del Reglament és regular un permís retribuït per un dels membres de convivència perquè tingui cura de l’alumne –menor de 14 anys o amb alguna discapacitat– en el cas que no pugui fer teletreball. El permís dura el període d’aïllament marcat pel Ministeri de Salut i es calcula comptant les hores de treball no efectuades sobre la base del salari mínim.