Només 11 positius de Covid-19 en el cribratge de la comunitat educativa

El passat 1 de setembre es van iniciar els cribratges de retorn a les escoles. Fins aquest dimecres ja s’han testat 6.075 persones, dels quals 3.877 alumnes de primera ensenyança i 2.198 docents i col·laboradors. Dels resultats obtinguts fins al moment, s’han pogut detectar 10 alumnes i 1 professor que han donant resultat positiu per COVID-19.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha dit que els percentatges d’infectats detectats en el cribratge -del 0,26% dels alumnes i del 0,05% dels profesionals- demostra que la població té “una actitud molt responsable” davant la malaltia i l’emergència sanitària i manté les mesures de prevenció.

S’havien cridat a participar al cribratge 4.231 alumnes de primera ensenyança, i el 91,6% s’ha sotmès a les proves, tant de TMA -per saber si es té la infecció activa per coronavirus SARS-CoV-2- com de serologia -per veure si s’han generat anticossos. Pel que fa als professionals de l’educació, estaven cridades 2.820 persones i s’han sotmès a les proves el 77,9%, segons ha detallat la ministra d’Educació.

Aquests dies s’estan cribrant els alumnes de segona ensenyança i s’ha habilitat el dia 13 de setembre perquè aquells que no han pogut realitzar-se els tests quan se’ls havia citat puguin fer-ho. Per això cal enviar un correu a infoeducacio@educand.ad per demanar una nova cita.

SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Martínez Benazet també ha actualitzat les dades epidemiològiques. Aquest dimecres s’acumulen un total de 1.301 contagis de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va iniciar la pandèmia (on s’inclouen els detectats en el cribratge escolar), el que són 40 nous casos diagnosticats en els darrers dos dies. D’aquest total, 446 formen part de la segona onada.

El total de recuperats és de 938 persones, després que aquests últims dies s’hagin donat per curats 4 pacients.

D’aquesta manera, el total de casos de Covid-19 en actiu és de 310. D’aquests, només dos es troben ingressats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, i segons ha assegurat el ministre de Salut, no es tem que cap d’ells pugui ser derivat a la Unitat de Cures Intensives.