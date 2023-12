Juan Juncosa

Si hi ha alguna cosa que pot millorar la teva vida sens dubte és l’activitat. Per petita que aquesta sigui. Tant la teva salut mental, com la física està en joc. Conec persones amb setanta-quatre anys que continuen treballant, no per necessitat, sinó per gust. Persones amb noranta anys que cada dia al voltant de les 6 del matí fan 50 minuts de natació. Indubtablement tots hem de morir-nos.

La pregunta és: Com vols passar aquests últims anys? Hi ha persones que amb noranta anys no poden caminar. No dic que l’activitat t’asseguri arribar als noranta. Ni dic que l’activitat ho previngui tot. Hi ha esportistes que han mort joves i un llarg etc. que podrien contradir les meves paraules. Però el que si és segur i ningú pot contradir és que l’activitat retarda la deterioració tant física com mental.

Si tens la sort que no et passi res greu i estàs mínimament en forma, la teva qualitat de vida serà molt millor. No sabem a quina edat arribarem ni si tindrem greus problemes de salut. Però, que prefereixes? Valer-te per tu mateix o no? Amb activitat, em refereixo a una cosa tan senzilla com caminar 30 minuts cada dia, o netejar la casa tu mateix, o ni tan sols netejar, ordenar-la.

T’asseguro que val la pena i quan abans comencis millor per a tu. Pensa que el teu cos és com el teu cotxe. Com vols cuidar-ho? El cotxe pots canviar-lo, el teu cos no. Per això, el meu consell és ACTIVA’T, encara que sigui començant amb poca cosa.





