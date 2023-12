Vespella de Gaià, un museu a l’aire lliure

Vespella de Gaià és un museu a l’aire lliure (surtdecasa.cat)

La tardor, a les portes ja de l’hivern, és una època de l’any que permet gaudir de la natura d’una manera excepcional. Els colors marrons, grocs i vermells creen paisatges idíl·lics per a recórrer en família. És un bon moment per a preparar excursions i descobrir el territori més proper. Des de Surtdecasa fan una proposta, per a un cap de setmana, impossible de rebutjar-la.

El municipi de Vespella de Gaià (comarca del Tarragonès) és un museu a l’aire lliure, ja que compta amb diverses instal·lacions artístiques repartides per carrers i places. El poble, que no té més de dos-cents habitants, es troba a 11 quilòmetres de Torredembarra i és un parc d’art contemporani. Hi ha un itinerari dissenyat que comença a la plaça del Pujol on hi ha una zona d’aparcament. Una escapada que es pot fer en família en qualsevol moment de l’any.

És una sortida que no decebrà: natura, gastronomia, la proximitat del mar, patrimoni…

Per www.surtdecasa.cat