A la venda els plats commemoratius de l’Escudella de Sant Antoni 2021 d’Andorra la Vella

Les restriccions sanitàries a causa de la pandèmia han obligat a suspendre la celebració de l’Escudella de Sant Antoni d’aquest any. Amb tot, la Confraria d’escudellaires d’Andorra la Vella i el Comú, organitzadors de l’esdeveniment popular, han decidit posar a la venda igualment el plat commemoratiu pensant, sobretot, en tots aquells ciutadans que any rere any col·leccionen els plats d’aquesta diada tan arrelada a la parròquia. El recipient de fang es dedica aquest any a l’Esbart dansaire, que celebra el 40è aniversari de la seva fundació.

Demà, dijous, es posen a la venda 400 unitats dels plats a un preu de 7 euros cadascun. Es poden adquirir a les oficines de La Llacuna de dilluns a divendres entre les 8 i les 17 hores.

Aquest és el cinquè any d’una sèrie de plats dedicats a les entitats d’Andorra la Vella declarades d’interès públic. Així doncs, el 2017 es va homenatjar l’Associació de Fallaires, el 2018 l’Orfeó andorrà, el 2019 la Confraria d’escudellaires i el 2020 la Gresca gegantera.