Victòria de prestigi del BC Andorra a Badalona (84-94)

Brillant paper del BC Andorra a l’Olímpic de Badalona -84 a 94- (ACB Photo / D. Grau)

El BC Andorra ha aconseguit una importantíssima victòria, a domicili, a l’Olímpic de Badalona contra la Penya (84 a 94). El partit no ha començat precisament bé per als homes de Natxo Lezkano ja que després dels primers 5 minuts de partit els badalonins guanyaven per 13-4 davant d’uns tricolors inoperants en atac. Però, un temps mort del tècnic andorrà ha fet canviar les tornes en el partit. Ha aparegut un equip més agressiu en defensa i encertat en atac, especialment des de la línia del 6’75 amb triples de Tobias Borg. Això ha fet que la distància es retalli fins els 3 punts per sota, amb el 22-19 al final del primer quart

Un segon quart en la qual ha destacat la connexió Somogyi – Marin Maric ha fet que el marcador, aquest cop, sigui favorable a l’equip del Principat. Al descans s’ha arribat amb un 40-45 per als jugadors de Lezkano.

Al tercer quart, cada vegada que el conjunt de Carles Duran -el Joventut- es volia aproximar en el marcador, responia molt bé el conjunt tricolor. Andrew Goudelock, que a la primera part havia estat bastant desaparegut, s’ha posat l’equip a les espatlles i, juntament amb un imponent Felipe dos Anjos, que ha acabat amb 15 punts i 8 rebots per un 24 de valoració, han fet que l’equip andorrà marxi a la fi del tercer quart amb +12 al marcador (52-64)

A l’últim quart, tirant d’ofici, el BC Andorra ha sabut mantenir l’avantatge en el lluminós, amb l’única nota negativa de la lesió de Rafa Luz. El base s’ha fet mal sol. Sembla una lesió muscular i caldrà esperar els resultats de les proves que se li practiquin. Tot i aquesta baixa, els andorrans han pogut acabar tranquil·lament el partit amb el 84-94 final.





Anotadors de Joventut de Badalona: Yannick Kraag (9), Pau Ribas (10), Vladimir Brodziansky (7), Guillem Vives (13), Chinanu Onuaku (0), Deshaun Thomas (12), Pep Busquets (5), Andrew Andrews (16), Miguel Allen (0), Ante Tomic (12).

Anotadors del BC Andorra: Andrew Goudelock (12), Rafa Luz (3), Nacho Llovet (0), Stan Okoye (2), Marin Maric (16), Mihajlo Andric (7), Tyson Pérez (6), Markel Starks (9), Juan Rubio (5), Tobias Borg (11), Felipe dos Anjos (15), Adam Somogyi (8).