La climatologia i l’entorn ens afecta la nostra vida quotidiana. Per exemple, a Lleida podem estar molts dies sense veure el sol per culpa de la boira. Boira, a més humida i que deixa tot mullat. Si les nostres forces i ànims es troben en hores baixes i l’entorn no ajuda és difícil pujar aquesta energia extra que necessitem. Així que si pots, escapa’t a veure el sol.

Continuant amb l’exemple de Lleida, només cal escapar-se. Normalment, agafar la carretera direcció a Barcelona o Tarragona i en uns 30 minuts de viatge apareix el sol. I aquesta escapada a veure el sol et carregarà les piles. En l’exemple de Lleida, l’exemple és literal. Per a altres persones el sol ha de ser un símil que cadascun ha de descobrir. Per a uns en lloc de “ves a veure el sol” serà la platja o la muntanya o algun lloc que faci sensació de pau, tranquil·litat i benestar.

Tots hauríem de poder escapar a un lloc així per una estona quan necessitem omplir el dipòsit de la nostra ànima. Per això vull animar-te per a que descobreixis un lloc així si encara no el tens. Un lloc que simplement et transmeti calma. Tal vegada no necessites un lloc, tan sols sentir la calor del sol a la teva cara i pell. Per això vull animar-vos al fet que tingueu algun lloc o cosa que simplement us porti a un lloc on us sentiu tranquils. On la placidesa sigui la vostra companya. Així que “Ves a veure el sol”.





