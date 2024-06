Uns 9.000 electors de la Seu poden votar a les Europees de diumenge

Logotip d’aquestes eleccions europees 2024

Un total de 8.985 habitants de la Seu d’Urgell poden exercir el seu dret de vot aquest diumenge, 9 de juny, a les eleccions al Parlament Europeu, segons el cens de què disposa l’Ajuntament urgellenc i que ha facilitat l’Oficina del Cens Electoral a Lleida. Tal com és habitual, els col·legis electorals romandran oberts des del matí (9.00 h) i fins al vespre (20.00 h).

La xifra és lleugerament superior a la de les recents eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el 12 de maig passat, quan hi havia 8.938 persones inscrites. En aquest sentit, de la xifra total per a aquest 9-M, 65 votants corresponen al cens d’electors estrangers residents a l’Estat espanyol que viuen a la Seu i tenen dret a votar pels convenis de reciprocitat existents amb els seus respectius països d’origen. En aquests darrers comicis catalans, d’altra banda, el cens total de l’Alt Urgell era de 15.311 persones; i l‘Alt Pirineu i Aran, de 55.109. Unes dades comarcals i regionals que es preveu que també siguin força semblants per a aquesta cita continental.

Tal com ha estat habitual els darrers anys a les eleccions que se celebren a la Seu, el municipi comptarà amb vuit col·legis electorals, tot i que en aquest cas el nombre de meses serà de 12, una menys que en anteriors ocasions. La secció 1 correspon a la mesa única del Centre Cívic El Passeig (615 votants, incloent 7 residents estrangers). A la Sala de Sant Domènec, la secció 2 també tindrà aquesta vegada una única mesa, que és la que té més votants inscrits (1.139), mentre que a la secció 3 del mateix espai hi haurà les meses 3A (715 votants) i la 3B (708).

A la Sala La Cuina del Centre Cultural Les Monges hi ha les meses 4A (944) i 4B (925). També n’hi ha dues a La Salle, amb la 5A (621) i la 5B (692), i a l’Arxiu Comarcal, amb les meses 7A (776) i 7B (840). Finalment, la mesa 6A està ubicada al Centre Cívic l’Escorxador (712) i la 6B correspon a Castellciutat i s’ubica al Local Social del poble (298 votants). En tots els casos, es tracta de xifres molt semblants a les de les eleccions al Parlament de Catalunya d’ara fa un mes.

En aquests comicis, a l’Estat espanyol hi ha una circumscripció única, per la qual cosa els votants es trobaran amb una notable varietat d’opcions polítiques, 33 en total, tot i que hi ha diverses formacions que hi concorren bàsicament amb candidats d’una zona geogràfica concreta, com és el cas de Catalunya. Cada llista consta de 61 candidats (el nombre d’escons que corresponen a Espanya), a banda dels suplents.