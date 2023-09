Un Llovera motivat competirà en el Princesa d’Astúries 2023

El pilot Albert Llovera al costat del seu Toyota (FotoEsport)

Albert Llovera farà el desplaçament de Principat a Principat, és a dir d’Andorra a Astúries, per a disputar el 60 Ral·li Princesa d’Astúries (abans Príncep d’Astúries), prova amb la qual s’inicia la segona part del calendari de la Toyota Gazoo Iberian Racing Cup 2023.

La cita asturiana, puntuable per al Súper-Campionat d’Espanya de l’Especialitat (S-CER) es disputarà els dies 8, 9 i 10 de setembre. La ciutat d’Oviedo tornarà a ser el punt central d’una de les proves més longeves del calendari espanyol.

Una vegada superat el període d’inactivitat competitiva de meitat de temporada, Llovera es desplaçarà a Oviedo amb el seu equip habitual, és a dir amb Claudi Ribeiro “Leites” com a copilot i PCR Sport en l’assistència per a mantenir la mecànica del Toyota Yaris.

Llovera, malgrat no tenir competicions en l’agenda, no ha descuidat en cap moment la seva preparació física. Fins i tot ha aprofitat aquests dies de l’estiu per a millorar la posada a punt de la seva mà esquerra: “En els últims ral·lis el dolor en el dit polze de la mà esquerra, en accionar el dispositiu del gas, va anar en augment fins al punt d’acabar els ral·lis en condicions molt precàries. Em vaig posar en mans del Dr. Mir i el seu equip, em van enviar cap al “taller” (hospital) i la reparació ha estat tot un èxit. Estic prop del 100% i, sobretot, amb ganes de començar la lluita amb els més ràpids en el Princesa. L’equip del Dr. Mir, a més dels fisioterapeutes i recuperadors que m’han tractat, han fet un treball espectacular”.





Llovera i el seu “copi” coneixen el Princesa per separat

“Tornar a Astúries després tants anys i, a més, en les circumstàncies en què es produeix aquest retorn és tota una “novetat”, tant per a mi com per “Leites”. Amb una mecànica diferent i un traçat mixt, ens haurem de posar les piles i estar, una vegada més, molt encertats en els reconeixements, per a fer front amb garanties a uns rivals que, la majoria, coneixen l’escenari, fins i tot, alguns són asturians. A priori, en la terra hi haurà més igualtat, el traçat serà nou per a tots. Amb tot, soc optimista, estic segur que estarem a la “pomada”. Un altre punt a tenir en compte és la climatologia, veurem amb el que ens trobem. En fi, sobre la marxa … Els ral·lis sempre amaguen sorpreses i en el nord d’Espanya encara més”. Era l’opinió d’un Llovera molt motivat abans de partir cap a Astúries.





Canvi radical en el recorregut del Princesa 2023. El “shakedown” es disputarà el divendres (dia 8) sobre terra

En concret, en un tram de 3,25 km en la zona de la Llanera, Llovera-”*Leites” tindran dues hores (a partir de les 16.45 hores) per a afinar al màxim els reglatges del seu Toyota Yaris, segons el que hagin vist en els reconeixements.





El dissabte (dia 9) a partir de les 9.30 hores es donarà la sortida des del Parc de la Manjoya a la primera etapa

Durant aquesta primera jornada els pilots competiran en 4 especials sobre terra, combinades en tres seccions. En la inicial, hauran de superar: el tram A de 12,79 km, el B de 13,93 km i el C de 10,64 km. En la segona secció les cronometrades a superar seran la B i la C, mentre que en la recta final de l’etapa, els equips que segueixin en competició hauran de passar per la B, l’A i en l’especial espectacle (D), de 2,01 km, abans de situar la seva mecànica al parc tancat situat en La Manjoya.





La segona etapa començarà a les 9.30 hores del diumenge (dia 10), també des de La Manjoya

L’etapa d’asfalt també la configuren tres seccions. En les dues primeres, els equips passaran dues vegades per Bimenes (10,76 km), Sariego (13,88 km) i Gijon (14,75 km). Tancarà el ral·li una tercera passada per Bimenes.

El recorregut total del ral·li, sobre terra, és de 382,62 km dels quals 90,66 són de velocitat. Sobre asfalt, el traçat a superar pels participants serà de 89,54 km contra el cronòmetre, d’un total de 338,88 km.





La ciutat d’Oviedo nucli de la prova asturiana del S-CER

El Palau d’Exposicions i Congressos (Oficina Permanent del ral·li), al carrer Uría (cerimònia de sortida) i plaça dels Ferroviaris (Lliurament de Trofeus) seran escenaris que repeteixen en les activitats que acullen cada temporada. El parc de La Manjoya, a pocs quilòmetres d’Oviedo, també repetirà com a ubicació on els equips instal·laran la seva logística.

Així doncs, Albert Llovera – Claudi Ribeiro “Leites” (Toyota Yaris – PCR Sport) començaran la segona part del 2023 en una prova que, a part de les dificultats que li presentarà el traçat, hauran de fer front a la climatologia, un factor sempre a tenir en compte a les proves de la zona nord espanyola.