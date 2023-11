Coberta del llibre infantil “Tinc gana”, de Bel Olid

Títol: Tinc gana (col·lecció Som-hi Totis)

Escriptora: Bel Olid

Il·lustrador/a: Eider Eibar

Editorial: Pol·len Edicions

Pàgines: 32

Edat: Primers lectors

A l’Edelbais li agradava amagar-se durant l’estona de pati per diverses raons: per a «buscar un bon lloc. Encabir-s’hi. Passar-hi una estona soli, sense ningú que molestés. Sortir de l’amagatall, al final, i tornar a jugar amb lis amiguis». I allà, en aquell amagatall, hi troba una cosa suau i esponjosa, potser un monstre, amb una boca molt gran i molta gana, que s’ho empassa tot sense mastegar. Taules, papereres, restes d’entrepà… Qui sap si també es poden menjar aquelles coses que ens fan sentir malament, com ara les persones que es riuen dels altres?

Actualment, hi ha altres llibres que tracten l’assetjament escolar i tot el que comporta. Però el mèrit d’aquest és que ho fa mitjançant una bona història, de les que expliquen, tant amb el que diuen com amb el que callen. I així, amb un text de frases curtes, senzill però intens, ens presenta una experiència d’apoderament d’un infant davant d’una situació discriminatòria i d’abús.

La introducció de l’element fantàstic i descarat del «monstre» permet al personatge principal canalitzar emocions com ara el malestar, la ràbia, la impotència o les ganes de fer desaparèixer algú sense sentiment de culpa. El lector infantil, doncs, pot compartir l’experiència des d’una distància segura i acompanyat pel to humorístic i transgressor que ajuda a enfrontar-se a la crua realitat del tema de fons.

Una característica diferencial del llibre, el tercer de la col·lecció «Som-hi Totis!», és el fet que està escrit amb llenguatge inclusiu, fent servir les terminacions en -i pròpies del llenguatge no binari i deixant de banda paraules que podrien comportar un biaix de gènere. Aquest element, al marge de la polèmica lingüística que arrossega, pot produir estranyesa a qui no hi estigui avesat, però pren tot el sentit en aquest volum i es palpa el bon ofici de Bel Olid perquè no resulti un text massa forçat.

Les il·lustracions d’Eider Eibar s’ajusten a la intenció de no marcar binàriament els personatges. Acolorides, desenfadades i amb personatges estripats, ajuden a la catarsi que ofereix la narració.

Cal destacar també l’edició de Pol·len, una editorial cooperativa respectuosa amb el medi ambient que publica sota els segells de Llibre local i Llibre ecoeditat.





Guida Planes / Clijcat / Faristol