Taller per a la gent gran d’Encamp sobre tecnologia mòbil

Cartell anunciant el taller sobre tecnologia mòbil per a la gent gran (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp, juntament amb la companyia Andorra Telecom, organitza un taller pràctic destinat per a la gent gran de la parròquia. Tindrà lloc el dijous, dia 29 de febrer, a les 11 hores, al Café del Poble. Serà una oportunitat per a aprendre sobre la tecnologia mòbil de la mà d’autèntics professionals d’aquest àmbit.

Des del Comú encampadà asseguren que serà una jornada perfecta per a entendre i aprendre com funciona i com es poden controlar eines com la connexió Wi-Fi, les dades mòbils, conèixer diferents aplicacions i resoldre dubtes i preguntes sobre l’ús diari i les particularitats del telèfon mòbil.