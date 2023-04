Punt d’or del FC Andorra al camp de l’Alabès (0-0)

Imatge de l’Alabès – FC Andorra (FC Andorra)

Primera part molt seriosa del FC Andorra en un dels camps més complicats de la lliga SmartBank, Mendizorrotza. Els tricolors han dominat més la pilota evitant, així, que l’Alabès elaborés massa ocasions de gol. De fet al 35, Jason ha marcat per als bascos, però la diana ha estat anul·lada per fora de joc. Abans, al minut 22, el porter andorrà, Nico, ha rebutjat un tret del mateix Jason, mentre que al 28 era el porter local, Sivera, qui salvava una rematada de Mika Mármol. El FC Andorra seguia insistint i, al 39, ha gaudit d’una nova ocasió i, altre cop, Sivera, impedia el gol dels del Principat. Per oportunitats, durant la primera meitat, els d’Eder Sarabia han merescut la victòria amb dues opcions molt clares de Mármol i de Germán Valera, però el porter de l’Alabès ha exhibit la seva qualitat. Amb 0 a 0 en el marcador s’arribava, doncs, al descans.

Ja a la segona meitat, el FC Andorra ha patit algun ensurt, com la gran jugada de Javi López que ha requerit d’una bona intervenció del porter tricolor Nico Ratti al minut 58. Malgrat tot, els del Principat han gaudit d’alguns llançaments a porteria, encara que entre els tres pals han estat tan sols 3, els mateixos que l’Alabès. La possessió, en el segon temps ha seguit sent molt clara per al FC Andorra (73%), igual que el nombre de passades (695) i la seva precisió (91%). No hi hauria gols en aquest partit, 0 a 0, aconseguint així, els andorrans, un punt d’or en un camp més que complicat. Ja ho van fer també, fa poc, al terreny de joc de l’Eibar, el líder.