Per primera vegada, la JONCA i l’ONCA comparteixen escenari al Concert de Meritxell

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (JONCA) amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) oferiran el diumenge 20 de setembre, a les 12 del migdia, el tradicional Concert de Meritxell, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino.

Des de l’any 2014, la Fundació ONCA convida un director per dirigir la JONCA. Enguany, Jordi Coll, violí de l’ONCA, director i tutor del Concert de Nadal des del 2015, serà l’encarregat de dirigir el concert. Amb la col·laboració d’Albert Gumí, comissari artístic de la Fundació ONCA, Jordi Coll ha dissenyat un programa que serà protagonitzat per les cordes andorranes de la JONCA i la col·laboració d’una pianista de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella.

Per primera vegada, onze músics de l’ONCA col·laboraran amb la jove formació donant protagonisme absolut als joves intèrprets. Segons Albert Gumí, “aquest concert significa una gran oportunitat perquè els joves músics de la JONCA puguin formar-se i interpretar al costat dels professionals de l’ONCA. El fet de tocar al costat de músics consolidats, és una de les eines més motivadores per continuar amb la seva formació. Un dels tres eixos de la Fundació ONCA és precisament el de promoure la formació i el concert ens facilita una eina molt poderosa per aconseguir-ho: un projecte dissenyat especialment per a fomentar el creixement musical, humà i artístic dels joves instrumentistes del país”.

Sota el títol d’Innovació i dinamisme. Un viatge del settecento venecià a l’Anglaterra del segle XX, s’interpretarà L’incoronazzione di Dario RV 719, d’Antonio Vivaldi, la Simfonia a quatre en La, de Johann Stamitz, la Capriol suite de Peter Warlock, el Vals núm. 2 de la Suite per orquestra de varietats, de Dmitri Xostakóvitx, i L’última primavera, d’Edward Grieg, peça que es tocarà en record a les víctimes del COVID-19 a Andorra.

Àlex Arajol (violí), Elias Porter (viola) i Carolina Bartumeu (violoncel), músics de l’ONCA treballaran conjuntament amb el nou director, en la preparació prèvia dels joves que es realitza des d’ahir i fins diumenge a l’Auditori Nacional d’Andorra. Segons Jordi Coll, “La idea és que els músics professionals facin la preparació de cada secció per aprofundir en el coneixement de la seva corda i en els aspectes més particulars de cada partitura”. Les darreres sessions, on s’incorporaran la resta de músics de l’ONCA, seran els dies 19 (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h) i 20 de setembre al matí, dia en què s’estrenarà la nova producció de la Jonca, a les 12 h.

Davant la situació d’emergència sanitària l’aforament de l’Auditori és limitat i les entrades es poden adquirir a partir d’aquesta tarda a www.onca.ad, al preu de 5 € per localitat. El dia del concert no hi haurà venda de localitats.

El concert serà retransmès en directe per www.andorradifusió.

El Concert de Meritxell compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera.