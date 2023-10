Pas endavant per a la reforma dels 6 edificis de pisos de lloguer a preu assequible

Bloc d’habitatges. Foto: Arxiu

El Govern fa un pas més en la posada en marxa del parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible. Avui dimecres, el Consell de Ministres ha aprovat la licitació de les obres de reforma de sis dels edificis adquirits per l’Executiu que requereixen treballs de reforma, per tal de destinar-los a habitatges de preu assequible.

La licitació de les obres dona continuïtat a les mesures urgents impulsades pel Govern en matèria d’habitatge i es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El termini d’execució dels treballs està previst entre els 12 i 18 mesos, segons les reformes que requereix cada edifici.

Les empreses interessades es podran descarregar el plec de bases a la Plataforma de contractació del sector públic (https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet) i les ofertes s’hauran de presentar en aquesta Plataforma fins a les 17 hores de l’1 de desembre del 2023.

Per tal de fer front al pagament de part d’aquestes obres, el Govern ha aprovat avui dos crèdits ampliables per un valor total de més 3,2 milions d’euros. El primer d’ells prové de la partida d’1,5 milions d’euros prevista a la Llei del pressupost per al recinte multifuncional, amb afectació a l’exercici del 2024. L’altre crèdit prové de la partida d’1.745.000 euros per a habitatge de lloguer i social prevista a la Llei del pressupost.