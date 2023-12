Organyà: Tercera edició del Torneig Femení Pirineus Solidari

Tercera edició del Torneig Femení Pirineus Solidari

El Futbol Club Pirineus organitza la tercera edició del Torneig Femení Pirineus Solidari. Se celebrarà aquest diumenge, 10 de desembre, al matí al Camp Municipal de les Lloredes d’Organyà. En aquesta trobada competitiva, cada jugadora portarà una joguina amb l’objectiu de recollir el màxim possible de joguines per a després donar-les a famílies en situació vulnerable.

El torneig es disputa en categoria aleví i tindrà un format de triangular. A més de l’FC Pirineus com a amfitrió, hi participaran el CFF Terres de Lleida i un equip format conjuntament per la Unió Esportiva Vilanovenca i el Club Escola Futbol Urgell.

A banda de l’organització d’aquesta activitat, l’FC Pirineus també ha previst promocionar aquests dies la recollida solidària de joguines durant els entrenaments dels seus diferents equips.





L’Atlètic Club La Seu recupera el partit contra el Vila-sana

Aquest cap de setmana, pel pont de la Puríssima, hi haurà descans a la gran majoria de lligues territorials, tant de futbol com d’altres esports. Tot i això, alguns equips aprofitaran per a recuperar partits pendents. És el cas de l’Altètic Club La Seu, que aquest dissabte (16 h) jugarà a la pista del Vila-sana, en un matx corresponent a la tercera jornada de Primera Catalana de futbol sala. La resta d’equips reprendran la competició la setmana entrant, quan ja jugaran la darrera jornada abans de la pausa de Nadal.